***BANVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.04.2022 13:33
***BANVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BANVT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BANVT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015825
BIST
16:212.337
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 26,03
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.343
En Düşük
2.313
16:2114,7242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0456
|Açılış
|: 14,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7305
En Düşük
14,6627
16:2116,1680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0529
|Açılış
|: 16,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
16:21916,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,45
|Açılış
|: 916,01
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
917,18
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler16:21
|ULUSE
|150,70
|14.788.074
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|3.676.778
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|36.728.048
|% 9,98
|
|ACSEL
|33,98
|50.283.806
|% 9,97
|
|OLMK
|9,30
|15.737.389
|% 9,93
|
|CEOEM
|12,00
|59.724.631
|% -9,02
|
|LIDER
|18,91
|710.875.534
|% -7,76
|
|KENT
|228,10
|1.246.134
|% -7,28
|
|GMTAS
|2,99
|10.468.795
|% -5,08
|
|GRNYO
|2,39
|3.283.176
|% -4,40
|
|THYAO
|34,80
|4.129.719.520
|% 4,00
|
|ASELS
|26,12
|2.824.725.373
|% 3,08
|
|KRDMD
|15,86
|2.611.073.184
|% 0,06
|
|GARAN
|12,59
|2.497.619.370
|% -0,32
|
|SISE
|16,61
|2.261.207.267
|% 2,09
|
|ODAS
|1,90
|779.526.157
|% 6,74
|
|EKGYO
|2,55
|826.994.189
|% 1,59
|
|YKBNK
|4,24
|1.141.017.371
|% 0,71
|
|GARAN
|12,59
|2.497.619.370
|% -0,32
|
|AKBNK
|7,76
|1.528.006.675
|% 0,52
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7124
|14,7242
|% 0,31
|
|Euro
|16,1498
|16,1680
|% 0,33
|
|Sterlin
|19,2893
|19,3860
|% 0,45
|
|Frank
|15,8504
|15,9458
|% 0,41
|
|Riyal
|3,9130
|3,9326
|% 0,27
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|8,18
|
|Altın Gr.
|916
|916
|3,28
|
|Cumhuriyet
|6.072
|6.164
|37,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|31,58
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|15,27
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|7,64
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,84
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|0,13
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,51
|