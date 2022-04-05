Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BANVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

05.04.2022 13:33
***BANVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***BANVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [BANVT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

BANVT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015825


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:212.337
Değişim :  1,13% |  26,03
Açılış :  2.317  
Önceki Kapanış :  2.311  
En Yüksek
2.343 En Düşük
2.313
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:21
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULUSE 150,70 14.788.074 % 10,00  
ARMDA 85,90 3.676.778 % 9,99  
IDEAS 23,14 36.728.048 % 9,98  
ACSEL 33,98 50.283.806 % 9,97  
OLMK 9,30 15.737.389 % 9,93  
daha fazla
16:21 Alış Satış %  
Dolar 14,7124 14,7242 % 0,31  
Euro 16,1498 16,1680 % 0,33  
Sterlin 19,2893 19,3860 % 0,45  
Frank 15,8504 15,9458 % 0,41  
Riyal 3,9130 3,9326 % 0,27  
daha fazla
16:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.940 1.941 8,18  
Altın Gr. 916 916 3,28  
Cumhuriyet 6.072 6.164 37,00  
Tam 6.039 6.189 31,58  
Yarım 2.919 2.994 15,27  
Çeyrek 1.464 1.497 7,64  
Gümüş.Ons 24,81 24,84 0,28  
Gümüş Gr. 11,72 11,73 0,13  
B. Petrol 108 108 0,51  
Seans Raporu 16:21
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru