***BANVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.07.2022 14:56
***BANVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BANVT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BANVT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042141
BIST
15:372.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 17,60
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.405
En Düşük
2.370
15:3717,2420
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,2685
|Açılış
|: 17,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
15:3717,5589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0914
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
15:37977,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 14,54
|Açılış
|: 977,11
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler15:36
|KONYA
|991,70
|27.933.309
|% 9,99
|
|POLHO
|4,52
|65.013.818
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.528.021
|% 9,97
|
|GSDHO
|3,88
|192.295.120
|% 9,92
|
|SANEL
|8,30
|898.865
|% 9,50
|
|ULUSE
|186,30
|9.850.893
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,10
|20.554.611
|% -9,21
|
|AKGRT
|2,53
|28.725.145
|% -7,66
|
|KZBGY
|85,00
|1.785.601
|% -5,03
|
|KLKIM
|21,88
|27.860.155
|% -4,62
|
|THYAO
|47,46
|3.488.984.672
|% 0,98
|
|EREGL
|26,74
|1.480.827.557
|% 2,53
|
|SISE
|20,94
|1.084.041.096
|% -0,29
|
|TUPRS
|245,20
|927.577.797
|% -3,92
|
|HEKTS
|31,08
|892.222.182
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,75
|659.072.300
|% -1,43
|
|TSKB
|2,02
|184.809.351
|% 4,12
|
|YKBNK
|4,20
|358.517.405
|% 0,72
|
|ODAS
|2,76
|210.295.906
|% -0,72
|
|THYAO
|47,46
|3.488.984.672
|% 0,98
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2261
|17,2481
|% 1,62
|
|Euro
|17,5541
|17,5679
|% 0,57
|
|Sterlin
|20,4276
|20,5301
|% 0,99
|
|Frank
|17,6647
|17,7711
|% 1,25
|
|Riyal
|4,5778
|4,6008
|% 1,59
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|-3,49
|
|Altın Gr.
|976
|976
|13,33
|
|Cumhuriyet
|6.560
|6.659
|72,00
|
|Tam
|6.561
|6.651
|49,00
|
|Yarım
|3.211
|3.252
|24,00
|
|Çeyrek
|1.609
|1.626
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,26
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|0,16
|
|B. Petrol
|105
|105
|1,82
|
Seans Raporu
15:36
daha fazla
-
15:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 26 artarak (% 0.63 ) 2, 117
-
15:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RUBNS, KONYA, POLHO, GSDHO, IZINV
-
15:51
DEVA, BFREN, AEFES değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:51
KRGYO, TUPRS, MAKIM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:51
Bu seansda işlem gören 268 hisse senedinden 185 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 60 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 23 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem