***BANVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2022 10:26
***BANVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BANVT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084637
BIST
11:414.941
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -16,57
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
4.964
En Düşük
4.910
11:4118,6403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0022
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
11:4119,5606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0118
|Açılış
|: 19,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
11:411.061,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,98
|Açılış
|: 1.061,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.064,56
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler11:41
|BARMA
|122,10
|27.409.008
|% 10,00
|
|RHEAG
|3,97
|13.302.679
|% 9,97
|
|OZSUB
|13,58
|6.180.530
|% 9,96
|
|KRDMB
|14,24
|46.822.225
|% 9,96
|
|KRDMA
|14,35
|20.987.578
|% 9,96
|
|SASA
|97,20
|401.732.367
|% -10,00
|
|ATSYH
|104,50
|663.784
|% -9,99
|
|ALFAS
|199,30
|360.495.313
|% -9,98
|
|MIATK
|105,70
|46.730.308
|% -9,97
|
|HUNER
|10,66
|34.378.686
|% -9,97
|
|KRDMD
|17,18
|4.938.296.085
|% 5,85
|
|THYAO
|136,60
|3.503.052.432
|% -1,44
|
|EREGL
|42,48
|3.264.273.442
|% 0,09
|
|ASELS
|49,24
|2.068.008.638
|% -1,08
|
|ENKAI
|27,20
|1.914.191.726
|% 2,03
|
|KRDMD
|17,18
|4.938.296.085
|% 5,85
|
|ADESE
|1,85
|258.433.193
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,21
|846.287.726
|% -0,83
|
|SKBNK
|2,68
|275.865.211
|% 0,37
|
|TSKB
|4,06
|415.472.689
|% 1,25
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6351
|18,6403
|% 0,01
|
|Euro
|19,5529
|19,5606
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,6453
|22,7588
|% 0,09
|
|Frank
|19,6706
|19,7891
|% -0,03
|
|Riyal
|4,9430
|4,9677
|% 0,00
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|4,95
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.061
|2,31
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.126
|7.188
|20,00
|
|Yarım
|3.456
|3.514
|9,00
|
|Çeyrek
|1.733
|1.756
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,43
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|13,40
|13,43
|0,11
|
|B. Petrol
|82,85
|82,85
|0,17
|
Seans Raporu
11:41
daha fazla
-
11:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, TTKOM, VESTL
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11:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, BIMAS, TUPRS
-
11:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 67 kaybederek (% -0.38 ) 4, 318
-
11:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRDMA, DIRIT, KRDMB, RHEAG, UZERB, EMNIS, BARMA, OZSUB
-
11:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ATSYH, HUNER, YESIL, SASA, PRDGS, BRLSM, ALFAS, SNICA, MIATK