***BANVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.10.2023 11:02
***BANVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BANVT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206551
BIST
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16:278.000
En Düşük
|Değişim
|: -1,40%
|| -113,53
|Açılış
|: 8.228
|
|Önceki Kapanış
|: 8.113
|
7.961
En Yüksek
8.252
16:2727,8822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1180
|Açılış
|: 27,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8750
|
27,9638
En Düşük
27,4171
16:2729,3993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1938
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4363
En Düşük
29,0127
16:271.718,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -7,68
|Açılış
|: 1.718,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.725,74
|
1.728,78
En Düşük
1.696,70
BIST En Aktif Hisseler16:27
|MAALT
|991,40
|9.803.955
|% 10,00
|
|FMIZP
|316,80
|224.395.167
|% 10,00
|
|POLTK
|12.096,70
|65.600.111
|% 10,00
|
|SNKRN
|34,76
|5.043.641
|% 10,00
|
|KSTUR
|1.041,70
|6.184.341
|% 10,00
|
|TARKM
|639,00
|52.053.069
|% -10,00
|
|BSOKE
|9,22
|118.426.230
|% -9,87
|
|TEKTU
|3,97
|119.499.378
|% -9,77
|
|BYDNR
|35,36
|92.902.911
|% -9,33
|
|AVGYO
|7,08
|38.273.267
|% -9,00
|
|THYAO
|223,20
|5.260.458.528
|% 0,45
|
|KOZAL
|27,88
|5.135.569.153
|% 1,98
|
|BRSAN
|913,00
|4.182.542.257
|% -8,09
|
|TUPRS
|141,40
|4.040.958.741
|% -3,48
|
|KOZAA
|71,50
|3.346.566.810
|% 4,99
|
|EKGYO
|7,50
|1.799.610.029
|% -1,83
|
|ZOREN
|6,24
|1.406.027.588
|% 0,00
|
|KOZAL
|27,88
|5.135.569.153
|% 1,98
|
|QUAGR
|6,36
|1.016.838.199
|% -5,36
|
|ODAS
|12,97
|1.837.471.945
|% -3,21
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8765
|27,8822
|% 0,43
|
|Euro
|29,3883
|29,3993
|% 0,66
|
|Sterlin
|33,8604
|34,0302
|% 0,75
|
|Frank
|30,8020
|30,9875
|% 0,51
|
|Riyal
|7,4101
|7,4473
|% 0,42
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|-17,70
|
|Altın Gr.
|1.719
|1.719
|-6,38
|
|Cumhuriyet
|11.834
|12.013
|-62,00
|
|Tam
|11.585
|11.667
|240,00
|
|Yarım
|5.810
|5.856
|121,00
|
|Çeyrek
|2.896
|2.928
|60,00
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,60
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|20,25
|20,27
|-0,03
|
|B. Petrol
|90,73
|90,73
|-0,16
|
Seans Raporu
16:27
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16:42SAFKR
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16:41TARKM
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 639.00 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 317 adet işlem
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16:39PETKM
Yüzde -4.58 oranında düşüşle 22.90 lira fiyatla işlem gören hissede 125, 449, 682 adet işlem
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16:38XU100
Endeks 7, 981 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 63 altında . İşlem hacmi 88, 830.00 milyon TL de
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16:38PSGYO
Yüzde -4.70 oranında düşüşle 5.47 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 026, 243 adet işlem