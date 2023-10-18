***BANVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.10.2023 15:41
***BANVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BANVT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207462
BIST
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15:507.916
En Düşük
|Değişim
|: -2,45%
|| -198,82
|Açılış
|: 7.965
|
|Önceki Kapanış
|: 8.115
|
7.913
En Yüksek
8.015
15:5028,0156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0813
|Açılış
|: 28,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0100
|
28,3228
En Düşük
27,9012
15:5029,6050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0241
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
30,0250
En Düşük
29,5164
15:501.753,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 25,03
|Açılış
|: 1.753,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.728,59
|
1.756,36
En Düşük
1.725,39
BIST En Aktif Hisseler15:48
|MRSHL
|1.476,40
|701.547.231
|% 10,00
|
|AVTUR
|8,47
|16.107.098
|% 10,00
|
|BRKO
|4,84
|7.493.632
|% 10,00
|
|TETMT
|2.584,90
|17.332.339
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.426,40
|180.481.927
|% 9,99
|
|DITAS
|20,02
|24.594.130
|% -48,64
|
|QNBFL
|1.168,20
|15.524.158
|% -10,00
|
|CASA
|153,50
|10.364.026
|% -9,17
|
|MAGEN
|58,00
|87.566.440
|% -7,05
|
|KTLEV
|39,20
|150.251.148
|% -6,93
|
|THYAO
|218,40
|4.170.537.597
|% -2,98
|
|TUPRS
|140,30
|3.574.978.155
|% -2,84
|
|BRSAN
|916,70
|3.077.214.902
|% -6,79
|
|ASTOR
|122,00
|2.812.569.283
|% 0,00
|
|PETKM
|22,04
|1.910.605.702
|% -3,59
|
|ZOREN
|6,03
|1.475.857.867
|% -3,67
|
|EKGYO
|7,44
|1.067.535.744
|% -2,49
|
|IHLAS
|1,12
|122.560.851
|% -3,45
|
|KATMR
|2,70
|282.431.255
|% -3,57
|
|ODAS
|12,06
|1.034.913.610
|% -1,95
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0057
|28,0098
|% 0,27
|
|Euro
|29,5893
|29,6017
|% 0,07
|
|Sterlin
|33,9993
|34,1698
|% 0,13
|
|Frank
|31,0209
|31,2078
|% 0,30
|
|Riyal
|7,4450
|7,4824
|% 0,20
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|24,80
|
|Altın Gr.
|1.754
|1.754
|25,37
|
|Cumhuriyet
|12.062
|12.245
|133,00
|
|Tam
|11.842
|11.926
|155,00
|
|Yarım
|5.939
|5.986
|78,00
|
|Çeyrek
|2.961
|2.993
|39,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|20,86
|20,89
|0,38
|
|B. Petrol
|91,28
|91,28
|1,38
|