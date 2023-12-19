***BANVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.12.2023 15:31
***BANVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BANVT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226982
BIST
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15:597.700
En Düşük
|Değişim
|: -1,16%
|| -90,14
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.790
|
7.643
En Yüksek
7.786
15:5929,0967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0399
|Açılış
|: 29,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0650
|
29,0967
En Düşük
28,9845
15:5931,9138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1581
|Açılış
|: 31,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6800
|
31,9572
En Düşük
31,7021
15:591.898,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,26
|Açılış
|: 1.898,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.893,64
|
1.899,11
En Düşük
1.888,63
BIST En Aktif Hisseler15:59
|SELGD
|19,58
|2.019.576
|% 10,00
|
|ULUUN
|28,70
|179.058.413
|% 9,96
|
|QNBFB
|258,00
|4.458.498
|% 9,93
|
|BAYRK
|9,98
|22.014.537
|% 9,91
|
|KBORU
|52,95
|242.761.413
|% 9,90
|
|IEYHO
|3,87
|163.858.545
|% -10,00
|
|FORMT
|2,70
|216.322.678
|% -10,00
|
|SAMAT
|45,00
|24.142.995
|% -10,00
|
|SONME
|61,75
|1.426.088
|% -9,99
|
|PRZMA
|37,18
|12.269.915
|% -9,98
|
|THYAO
|245,70
|5.290.440.698
|% 0,00
|
|EREGL
|42,56
|4.546.930.357
|% 1,82
|
|YKBNK
|20,38
|3.326.375.063
|% -4,32
|
|ISCTR
|23,92
|3.300.256.299
|% -3,00
|
|AKBNK
|38,28
|2.729.973.785
|% -2,84
|
|BEGYO
|2,96
|1.315.984.729
|% -7,79
|
|YKBNK
|20,38
|3.326.375.063
|% -4,32
|
|ISCTR
|23,92
|3.300.256.299
|% -3,00
|
|EKGYO
|7,12
|829.570.069
|% -2,60
|
|EREGL
|42,56
|4.546.930.357
|% 1,82
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0890
|29,0967
|% 0,14
|
|Euro
|31,8958
|31,9138
|% 0,50
|
|Sterlin
|36,9308
|37,1161
|% 0,80
|
|Frank
|33,5501
|33,7522
|% 0,57
|
|Riyal
|7,7326
|7,7714
|% 0,13
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,94
|23,98
|% 0,66
|
|Platin
|945,97
|947,63
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.175,95
|1.180,34
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,80
|77,80
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,82
|2.030,17
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:59
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