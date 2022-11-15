***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası
15.11.2022 14:09
***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )
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Bilgilendirme Politikası
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Bilgilendirme Politikası ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080081
BIST
14:324.616
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 46,08
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
14:3218,6130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0094
|Açılış
|: 18,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
14:3219,3903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1698
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,4293
En Düşük
19,1707
14:321.062,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,93
|Açılış
|: 1.063,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.067,68
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler14:32
|BRLSM
|22,22
|157.121.439
|% 10,00
|
|KONTR
|196,00
|2.013.926.304
|% 9,99
|
|SMRTG
|128,80
|137.924.063
|% 9,99
|
|BARMA
|103,60
|84.826.369
|% 9,98
|
|YEOTK
|99,30
|181.082.010
|% 9,97
|
|MNDRS
|9,91
|170.562.373
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|620.340.532
|% -9,97
|
|ZEDUR
|33,12
|636.042
|% -9,75
|
|ATSYH
|135,10
|2.725.847
|% -8,65
|
|NTHOL
|13,04
|135.698.096
|% -6,79
|
|THYAO
|109,20
|6.994.913.165
|% -0,46
|
|ASELS
|41,90
|4.370.989.286
|% 0,48
|
|EREGL
|37,02
|3.821.416.479
|% -0,86
|
|ODAS
|11,55
|3.698.546.685
|% -2,86
|
|PETKM
|15,00
|3.592.531.669
|% -1,70
|
|ALBRK
|2,80
|902.094.599
|% 9,80
|
|SKBNK
|2,30
|758.276.961
|% -0,43
|
|ISCTR
|9,44
|2.927.693.341
|% 1,94
|
|ODAS
|11,55
|3.698.546.685
|% -2,86
|
|YKBNK
|10,16
|2.824.322.193
|% 3,57
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6070
|18,6130
|% 0,05
|
|Euro
|19,3826
|19,3903
|% 0,88
|
|Sterlin
|22,0178
|22,1283
|% 0,98
|
|Frank
|19,7286
|19,8474
|% 0,40
|
|Riyal
|4,9366
|4,9614
|% 0,04
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|2,98
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.063
|2,99
|
|Cumhuriyet
|7.089
|7.196
|75,00
|
|Tam
|7.055
|7.170
|36,00
|
|Yarım
|3.426
|3.505
|17,00
|
|Çeyrek
|1.713
|1.752
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,92
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,10
|13,12
|-0,03
|
|B. Petrol
|92,81
|92,81
|-0,33
|
Seans Raporu
14:32
daha fazla
-
14:47ACSEL
Yüzde 9.96 oranında artışla 75.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 014, 480 adet işlem
-
14:46XU100
Endeks 4, 613 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 95 üstünde . İşlem hacmi 82, 902.00 milyon TL de
-
14:45YAYLA
Yüzde 7.88 oranında artışla 6.30 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 427, 392 adet işlem
-
14:44KUVVA
Yüzde 9.95 oranında artışla 41.56 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 343 adet işlem
-
14:42IEYHO
Yüzde 9.63 oranında artışla 2.05 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 534, 316 adet işlem