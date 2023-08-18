***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
18.08.2023 18:09
***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.05.2023, 14.06.2023, 04.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.08.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan Esas Sözleşme tadilleri tasarısı, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayından geçtiği şekliyle, 15.08.2023 tarihinde Tire Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 17.08.2023 tarih ve 10895 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187225
BIST
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18:057.513
En Düşük
|Değişim
|: -3,24%
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|Açılış
|: 7.804
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7.424
En Yüksek
7.816
18:0527,1255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
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|Açılış
|: 27,1550
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|Önceki Kapanış
|: 27,1500
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27,2346
En Düşük
27,0276
18:0529,4898
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
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|Açılış
|: 29,5000
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|Önceki Kapanış
|: 29,5500
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29,9037
En Düşük
29,3730
18:051.645,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,47
|Açılış
|: 1.645,41
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|Önceki Kapanış
|: 1.644,93
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1.657,64
En Düşük
1.644,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|5.841,10
|715.670.607
|% 10,00
|
|GOKNR
|26,18
|1.124.377.329
|% 10,00
|
|KLMSN
|26,62
|128.858.538
|% 10,00
|
|POLTK
|5.990,40
|66.428.080
|% 10,00
|
|SDTTR
|392,00
|1.772.723.361
|% 9,99
|
|EUKYO
|14,05
|19.921.617
|% -9,99
|
|LKMNH
|38,04
|125.605.565
|% -9,94
|
|COSMO
|124,60
|90.148.778
|% -9,58
|
|KNFRT
|17,05
|73.894.461
|% -9,55
|
|KERVT
|11,29
|243.980.675
|% -9,54
|
|TUPRS
|127,00
|12.382.921.093
|% 3,25
|
|THYAO
|251,40
|9.057.125.164
|% -4,08
|
|EREGL
|41,90
|7.901.644.845
|% -2,01
|
|YKBNK
|15,90
|5.175.714.069
|% -4,85
|
|ASTOR
|129,90
|4.952.614.876
|% -3,42
|
|SKBNK
|4,02
|1.942.880.168
|% -6,94
|
|YKBNK
|15,90
|5.175.714.069
|% -4,85
|
|ZOREN
|4,80
|1.551.540.425
|% -4,38
|
|DOHOL
|13,40
|3.280.357.108
|% 4,36
|
|EKGYO
|8,55
|2.037.017.816
|% -4,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0751
|27,1255
|% 0,17
|
|Euro
|29,4826
|29,4898
|% -0,01
|
|Sterlin
|34,4369
|34,6096
|% 0,08
|
|Frank
|30,6108
|30,7952
|% -0,30
|
|Riyal
|7,2044
|7,2405
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|-0,73
|
|Altın Gr.
|1.646
|1.646
|0,88
|
|Cumhuriyet
|11.329
|11.500
|17,00
|
|Tam
|11.062
|11.146
|18,00
|
|Yarım
|5.548
|5.598
|9,00
|
|Çeyrek
|2.766
|2.799
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,74
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|19,79
|19,81
|0,05
|
|B. Petrol
|84,81
|84,81
|0,69
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GLBMD
Yüzde -7.91 oranında düşüşle 27.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 318, 103 adet işlem
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17:58NUGYO
Yüzde -8.60 oranında düşüşle 7.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 485, 263 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 7, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 38 altında . İşlem hacmi 136, 171.00 milyon TL de
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17:57EDATA
Yüzde -7.43 oranında düşüşle 11.83 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 102, 092 adet işlem
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17:56INDES
Yüzde -7.70 oranında düşüşle 20.86 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 385, 443 adet işlem