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***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

04.10.2022 12:31
***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme


***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimizin güncel esas sözleşmesi ekte sunulmuştur.
Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23/11/2021 25/11/2021 10459
6 13/09/2022 13/09/2022 10659



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066947


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SEKFK 8,37 37.943.791 % 9,99  
BALAT 10,70 15.301 % 9,18  
AKSA 65,25 358.184.242 % 8,75  
TKNSA 13,82 138.602.606 % 8,73  
SASA 77,50 2.280.922.397 % 8,70  
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12:35 Alış Satış %  
Dolar 18,5682 18,5918 % 0,22  
Euro 18,3534 18,3666 % 0,77  
Sterlin 20,9894 21,0946 % 0,24  
Frank 18,7043 18,8170 % 0,46  
Riyal 4,9280 4,9527 % 0,16  
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12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.709 1.710 9,69  
Altın Gr. 1.020 1.020 6,39  
Cumhuriyet 6.784 6.886 100,00  
Tam 6.816 6.878 5,00  
Yarım 3.321 3.360 3,00  
Çeyrek 1.664 1.681 2,00  
Gümüş.Ons 20,84 20,86 0,14  
Gümüş Gr. 12,42 12,44 0,07  
B. Petrol 89,46 89,46 0,60  
Seans Raporu 12:35
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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