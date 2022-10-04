***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin güncel esas sözleşmesi ekte sunulmuştur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23/11/2021 25/11/2021 104596 13/09/2022 13/09/2022 10659http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066947BIST