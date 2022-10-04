***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
04.10.2022 12:31
***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimizin güncel esas sözleşmesi ekte sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23/11/2021 25/11/2021 10459
6 13/09/2022 13/09/2022 10659
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066947
BIST
12:373.429
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 37,14
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
12:3718,5864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0363
|Açılış
|: 18,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,4824
12:3718,3718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1448
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4007
En Düşük
18,1735
12:371.021,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,38
|Açılış
|: 1.021,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.021,92
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler12:35
|SEKFK
|8,37
|37.943.791
|% 9,99
|
|BALAT
|10,70
|15.301
|% 9,18
|
|AKSA
|65,25
|358.184.242
|% 8,75
|
|TKNSA
|13,82
|138.602.606
|% 8,73
|
|SASA
|77,50
|2.280.922.397
|% 8,70
|
|KIMMR
|10,95
|33.923
|% -9,95
|
|ULUFA
|4,16
|28.192.179
|% -7,56
|
|EKIZ
|13,99
|297.959
|% -6,98
|
|PRZMA
|4,64
|1.131.410
|% -3,93
|
|INFO
|12,30
|25.623.947
|% -3,15
|
|THYAO
|79,10
|4.509.344.152
|% 1,87
|
|SASA
|77,50
|2.280.922.397
|% 8,70
|
|AKBNK
|12,66
|2.095.520.385
|% 2,01
|
|VAKBN
|7,82
|1.953.842.126
|% 2,62
|
|YKBNK
|8,03
|1.783.195.627
|% 3,35
|
|VAKBN
|7,82
|1.953.842.126
|% 2,62
|
|EKGYO
|4,23
|1.033.889.645
|% -0,24
|
|YKBNK
|8,03
|1.783.195.627
|% 3,35
|
|HALKB
|8,11
|1.586.102.654
|% 5,74
|
|TSKB
|2,65
|510.711.989
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5682
|18,5918
|% 0,22
|
|Euro
|18,3534
|18,3666
|% 0,77
|
|Sterlin
|20,9894
|21,0946
|% 0,24
|
|Frank
|18,7043
|18,8170
|% 0,46
|
|Riyal
|4,9280
|4,9527
|% 0,16
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|9,69
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|6,39
|
|Cumhuriyet
|6.784
|6.886
|100,00
|
|Tam
|6.816
|6.878
|5,00
|
|Yarım
|3.321
|3.360
|3,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.681
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,84
|20,86
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,42
|12,44
|0,07
|
|B. Petrol
|89,46
|89,46
|0,60
|