***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 704.060.187 298.944.790 333.572.382 157.350.644Satışların Maliyeti21 -508.758.248 -233.077.180 -251.288.524 -119.933.496TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)195.301.939 65.867.610 82.283.858 37.417.148BRÜT KAR (ZARAR)195.301.939 65.867.610 82.283.858 37.417.148Genel Yönetim Giderleri22 -11.213.498 -6.352.161 -6.217.984 -3.969.677Pazarlama Giderleri22 -20.604.672 -10.587.230 -10.959.607 -5.717.695Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 32.122.871 8.791.701 14.278.027 2.575.434Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -13.723.517 -17.963.625 -6.696.504 -14.724.677ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)181.883.123 39.756.295 72.687.790 15.580.533Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 93.614 15.954.553 68.614 6.974.053TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri6 58.652 451.019 -602.706 -496.311FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)182.035.389 56.161.867 72.153.698 22.058.275Finansman Gelirleri26 226.751 -261.538Finansman Giderleri27 -26.387.458 -10.005.416 -16.980.608 -5.254.429SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)155.647.931 46.383.202 55.173.090 16.542.308Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-25.636.184 -14.697.533 -12.630.182 -11.105.771Dönem Vergi (Gideri) Geliri29 -23.886.654 -106.699 -11.584.200 -43.535Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 -1.749.530 -14.590.834 -1.045.982 -11.062.236SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)130.011.747 31.685.669 42.542.908 5.436.537DÖNEM KARI (ZARARI)130.011.747 31.685.669 42.542.908 5.436.537Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları130.011.747 31.685.669 42.542.908 5.436.537Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI28.513.590 -30.484.959Dönem Karı (Zararı)130.011.747 122.158.682Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)130.011.747 122.158.682Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler62.749.341 73.654.081Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 10.521.684 14.882.155Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.097.382 1.408.896Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -191.069 -497.417Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -1.906.313 1.906.313Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.407.960 2.974.596Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 2.274.280 2.347.062Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler133.680 627.534Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler23.815.428 24.382.675Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22.343.360 19.249.880Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri6 -3.331.034 -1.433.236Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri6 4.803.102 6.566.031Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler2.559.081 7.943.860Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 25.636.184 38.792.097Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-93.614 -16.730.198Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 -93.614 -9.983.867Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -6.746.331İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-155.271.051 -226.986.163Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-94.593.838 -157.059.150İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -94.593.838 -157.059.150Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.498.711 -3.266.060İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -7.498.711 -3.266.060Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -91.824.765 -80.307.629Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -5.475.893 -13.660.592Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler31.252.344 23.714.580İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 31.252.344 23.714.580Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 3.241.416 518.948Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.033.057 -1.270.936İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-875.026 1.187.984İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-3.158.031 -2.458.920Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)13.661.453 4.344.676Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları37.490.037 -31.173.400Alınan Faiz23 1.762.424 823.796Vergi İadeleri (Ödemeleri)29 -12.344.784 -288.838Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.605.913 153.483YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-61.983.894 6.675.412Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 10.022.488Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14-24 0 10.022.488Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-61.983.894 -15.781.171Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -61.170.324 -15.659.469Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -813.570 -121.702Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri12.434.095FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI90.480.167 34.939.105Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri266.670.976 465.242.326Kredilerden Nakit Girişleri5 266.670.976 465.242.326Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-174.229.760 -414.390.338Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-174.229.760 -414.390.338Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-198.625 -166.667Ödenen Faiz27 -3.524.848 -14.922.420Alınan Faiz23 1.762.424 -823.796YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)57.009.863 11.129.558NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)57.009.863 11.129.558DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16.494.019 5.364.461DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ73.503.882 16.494.019Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 73.503.882 16.494.019Finansal Yatırımlar5 1.741.133 1.798.483Ticari Alacaklar6 358.694.297 268.712.492Diğer Alacaklar7 1.222.798 1.344.055Stoklar8 209.767.146 117.942.381Peşin Ödenmiş Giderler10 21.770.495 16.294.602Diğer Dönen Varlıklar7.683.884 0ARA TOPLAM674.383.635 422.586.032TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR674.383.635 422.586.032DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 292.302 298.868Maddi Duran Varlıklar12 268.697.511 217.783.528Kullanım Hakkı Varlıkları13 178.681 245.686Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 1.018.101 320.801TOPLAM DURAN VARLIKLAR270.186.595 218.648.883TOPLAM VARLIKLAR944.570.230 641.234.915KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 221.134.765 115.303.994Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 59.579.939 51.907.105İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları59.579.939 51.907.105Banka Kredileri5 59.505.744 51.772.318Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 74.195 134.787Ticari Borçlar6 92.009.716 64.088.406Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 9.694.279 5.263.275Diğer Borçlar7 486.890 4.665.504İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7-31 312.958 1.187.984İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 173.932 3.477.520Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 21.754.347 7.813.241Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 11.572.894 15.450.379Kısa Vadeli Karşılıklar3.020.799 2.997.623Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 1.374.083 1.484.587Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 1.646.716 1.513.036Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 0 0ARA TOPLAM419.253.629 267.489.527TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER419.253.629 267.489.527UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 68.738.798 50.124.896İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar68.738.798 50.124.896Banka Kredileri5 68.612.136 49.994.212Kiralama İşlemlerinden Borçlar126.662 130.684Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 426.433 706.086Uzun Vadeli Karşılıklar4.015.368 2.820.172Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 4.015.368 2.820.172Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 6.112.508 4.474.569TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER79.293.107 58.125.723TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER498.546.736 325.615.250ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar446.023.494 315.619.665Ödenmiş Sermaye20 45.000.000 45.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)69.158.374 69.554.013Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)69.158.374 69.554.013Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)69.040.064 69.040.064Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 118.310 513.949Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 9.300.291 2.129.854Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 192.553.082 76.777.116Net Dönem Karı veya Zararı130.011.747 122.158.682TOPLAM ÖZKAYNAKLAR446.023.494 315.619.665TOPLAM KAYNAKLAR944.570.230 641.234.915Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 45.000.000 360.466 2.129.854 33.470.617 56.776.908 137.737.845 137.737.845Transferler56.776.908 -56.776.908Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)94.173 94.173 94.173Dönem Karı (Zararı)31.685.669 31.685.669 31.685.669Dönem Sonu Bakiyeler20 45.000.000 454.639 2.129.854 90.247.525 31.685.669 169.517.687 169.517.687Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 45.000.000 69.040.064 513.949 2.129.854 76.777.116 122.158.682 315.619.665 315.619.665Transferler7.170.437 114.988.245 -122.158.682Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-395.639 -395.639 -395.639Dönem Karı (Zararı)130.011.747 130.011.747 130.011.747Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)787.721 787.721 787.721Dönem Sonu Bakiyeler20 45.000.000 69.040.064 118.310 9.300.291 192.553.082 130.011.747 446.023.494 446.023.494Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)130.011.747 31.685.669 42.542.908 5.436.537DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-507.230 120.734 -876.911 -27.132Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-507.230 120.734 -876.911 -27.132Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar111.591 -26.561 192.921 10.406Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler111.591 -26.561 192.921 10.406Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 111.591 -26.561 192.921 10.406DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-395.639 94.173 -683.990 -16.726TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)129.616.108 31.779.842 41.858.918 5.419.811Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları129.616.108 31.779.842 41.858.918 5.419.811http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058454BIST