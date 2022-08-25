***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
25.08.2022 19:57
***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 704.060.187 298.944.790 333.572.382 157.350.644
Satışların Maliyeti
21 -508.758.248 -233.077.180 -251.288.524 -119.933.496
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
195.301.939 65.867.610 82.283.858 37.417.148
BRÜT KAR (ZARAR)
195.301.939 65.867.610 82.283.858 37.417.148
Genel Yönetim Giderleri
22 -11.213.498 -6.352.161 -6.217.984 -3.969.677
Pazarlama Giderleri
22 -20.604.672 -10.587.230 -10.959.607 -5.717.695
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 32.122.871 8.791.701 14.278.027 2.575.434
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -13.723.517 -17.963.625 -6.696.504 -14.724.677
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
181.883.123 39.756.295 72.687.790 15.580.533
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 93.614 15.954.553 68.614 6.974.053
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
6 58.652 451.019 -602.706 -496.311
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
182.035.389 56.161.867 72.153.698 22.058.275
Finansman Gelirleri
26 226.751 -261.538
Finansman Giderleri
27 -26.387.458 -10.005.416 -16.980.608 -5.254.429
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
155.647.931 46.383.202 55.173.090 16.542.308
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-25.636.184 -14.697.533 -12.630.182 -11.105.771
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -23.886.654 -106.699 -11.584.200 -43.535
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -1.749.530 -14.590.834 -1.045.982 -11.062.236
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
130.011.747 31.685.669 42.542.908 5.436.537
DÖNEM KARI (ZARARI)
130.011.747 31.685.669 42.542.908 5.436.537
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
130.011.747 31.685.669 42.542.908 5.436.537
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.513.590 -30.484.959
Dönem Karı (Zararı)
130.011.747 122.158.682
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
130.011.747 122.158.682
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
62.749.341 73.654.081
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 10.521.684 14.882.155
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.097.382 1.408.896
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -191.069 -497.417
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.906.313 1.906.313
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.407.960 2.974.596
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 2.274.280 2.347.062
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
133.680 627.534
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23.815.428 24.382.675
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22.343.360 19.249.880
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6 -3.331.034 -1.433.236
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6 4.803.102 6.566.031
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.559.081 7.943.860
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 25.636.184 38.792.097
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-93.614 -16.730.198
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -93.614 -9.983.867
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -6.746.331
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-155.271.051 -226.986.163
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-94.593.838 -157.059.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -94.593.838 -157.059.150
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.498.711 -3.266.060
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -7.498.711 -3.266.060
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -91.824.765 -80.307.629
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -5.475.893 -13.660.592
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.252.344 23.714.580
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 31.252.344 23.714.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 3.241.416 518.948
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.033.057 -1.270.936
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-875.026 1.187.984
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.158.031 -2.458.920
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13.661.453 4.344.676
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
37.490.037 -31.173.400
Alınan Faiz
23 1.762.424 823.796
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29 -12.344.784 -288.838
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.605.913 153.483
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-61.983.894 6.675.412
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 10.022.488
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14-24 0 10.022.488
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-61.983.894 -15.781.171
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -61.170.324 -15.659.469
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -813.570 -121.702
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.434.095
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
90.480.167 34.939.105
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
266.670.976 465.242.326
Kredilerden Nakit Girişleri
5 266.670.976 465.242.326
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-174.229.760 -414.390.338
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-174.229.760 -414.390.338
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-198.625 -166.667
Ödenen Faiz
27 -3.524.848 -14.922.420
Alınan Faiz
23 1.762.424 -823.796
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
57.009.863 11.129.558
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
57.009.863 11.129.558
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.494.019 5.364.461
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
73.503.882 16.494.019
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 73.503.882 16.494.019
Finansal Yatırımlar
5 1.741.133 1.798.483
Ticari Alacaklar
6 358.694.297 268.712.492
Diğer Alacaklar
7 1.222.798 1.344.055
Stoklar
8 209.767.146 117.942.381
Peşin Ödenmiş Giderler
10 21.770.495 16.294.602
Diğer Dönen Varlıklar
7.683.884 0
ARA TOPLAM
674.383.635 422.586.032
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
674.383.635 422.586.032
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
7 292.302 298.868
Maddi Duran Varlıklar
12 268.697.511 217.783.528
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 178.681 245.686
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 1.018.101 320.801
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
270.186.595 218.648.883
TOPLAM VARLIKLAR
944.570.230 641.234.915
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 221.134.765 115.303.994
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 59.579.939 51.907.105
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
59.579.939 51.907.105
Banka Kredileri
5 59.505.744 51.772.318
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 74.195 134.787
Ticari Borçlar
6 92.009.716 64.088.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 9.694.279 5.263.275
Diğer Borçlar
7 486.890 4.665.504
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-31 312.958 1.187.984
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 173.932 3.477.520
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 21.754.347 7.813.241
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 11.572.894 15.450.379
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.020.799 2.997.623
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.374.083 1.484.587
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.646.716 1.513.036
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 0 0
ARA TOPLAM
419.253.629 267.489.527
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
419.253.629 267.489.527
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 68.738.798 50.124.896
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
68.738.798 50.124.896
Banka Kredileri
5 68.612.136 49.994.212
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
126.662 130.684
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 426.433 706.086
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.015.368 2.820.172
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 4.015.368 2.820.172
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 6.112.508 4.474.569
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
79.293.107 58.125.723
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
498.546.736 325.615.250
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
446.023.494 315.619.665
Ödenmiş Sermaye
20 45.000.000 45.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
69.158.374 69.554.013
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
69.158.374 69.554.013
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
69.040.064 69.040.064
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 118.310 513.949
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 9.300.291 2.129.854
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 192.553.082 76.777.116
Net Dönem Karı veya Zararı
130.011.747 122.158.682
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
446.023.494 315.619.665
TOPLAM KAYNAKLAR
944.570.230 641.234.915
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20 45.000.000 360.466 2.129.854 33.470.617 56.776.908 137.737.845 137.737.845
Transferler
56.776.908 -56.776.908
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
94.173 94.173 94.173
Dönem Karı (Zararı)
31.685.669 31.685.669 31.685.669
Dönem Sonu Bakiyeler
20 45.000.000 454.639 2.129.854 90.247.525 31.685.669 169.517.687 169.517.687
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20 45.000.000 69.040.064 513.949 2.129.854 76.777.116 122.158.682 315.619.665 315.619.665
Transferler
7.170.437 114.988.245 -122.158.682
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-395.639 -395.639 -395.639
Dönem Karı (Zararı)
130.011.747 130.011.747 130.011.747
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
787.721 787.721 787.721
Dönem Sonu Bakiyeler
20 45.000.000 69.040.064 118.310 9.300.291 192.553.082 130.011.747 446.023.494 446.023.494
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
130.011.747 31.685.669 42.542.908 5.436.537
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-507.230 120.734 -876.911 -27.132
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-507.230 120.734 -876.911 -27.132
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
111.591 -26.561 192.921 10.406
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
111.591 -26.561 192.921 10.406
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 111.591 -26.561 192.921 10.406
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-395.639 94.173 -683.990 -16.726
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
129.616.108 31.779.842 41.858.918 5.419.811
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
129.616.108 31.779.842 41.858.918 5.419.811
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058454
BIST