***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 14.07.2023Genel Kurul Tarihi 14.08.2023Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.08.2023Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe TİREAdres İbni Melek OSB Mah. Yol 1 Sok. No:15 Tire Organize Sanayi Bölgesi TOSBİ Konferans SalonuGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,2 - Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3'üncü, 4'üncü, 6'ncı, 16'ncı ve 18'inci maddelerinin tadil edilmesi ve Esas Sözleşme'ye 21'inci maddenin eklenmesi ile 21'inci maddenin numarasının 22 olarak değiştirilmesi hususlarının görüşülmesi ve onaya sunulması,4 - Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,5 - Dilek ve Temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı-Barem Ambalaj_14.08.2023.pdf - İlan MetniEK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı-Barem Ambalaj_14.08.2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Extraordinary General Assembly Meeting Call-Barem Ambalaj_14.08.2023.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1. Gündemin 1'inci maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Recep TAŞYANAR tarafından verilen önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanı olarak Ebgü Senem DEMİRKAN'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.Toplantı Başkanı Ebgü Senem DEMİRKAN elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine kısaca bilgi verdi.Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı olarak Burcu DAYLAR'ı, Oy Toplama Memuru olarak Fatih TAŞYANAR'ı görevlendirdiğini belirtti.2. Gündemin 2. maddeası Kurulu'nun 09.06.2023 tarih ve E-29833736-110.04.04-38451 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.06.2023 tarih ve E-50035491-432.01-00086657560 sayılı ön izin yazılarına uygun olarak, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3'üncü, 4'üncü, 6'ncı, 16'ncı ve 18'inci maddelerinin tadil edilmesi ve Esas Sözleşme'ye 21'inci maddenin eklenmesi ile 21'inci maddenin numarasının 22 olarak değiştirilmesi arar ile başlatılan ve 23.05.2023 tarihi itibariyle tamamlanan pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.5. Gündemin 5. Maddesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennileri bulunup bulunmadığı soruldu. Gündemde başka görüşülecek husus kalmadığından dolayı Toplantı Başkanı Ebgü Senem DEMİRKAN saat 14:09'da toplantıyı kapattı.Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? EvetHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKayıtlı Sze Sanayi Bölgesi TOSBİ Konferans Salonu Tire/İzmir adresinde gerçekleştirilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185165BIST