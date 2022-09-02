***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
02.09.2022 13:29
***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29. maddesinin 5. fıkrası uyarınca hazırlanan Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059603
BIST
16:293.220
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 76,98
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.225
En Düşük
3.160
16:2918,2306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0344
|Açılış
|: 18,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
16:2918,2323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1275
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2734
En Düşük
18,1031
16:291.002,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 9,36
|Açılış
|: 1.002,18
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.009,27
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler16:29
|OYYAT
|25,30
|20.071.667
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,57
|26.068.919
|% 9,99
|
|TSKB
|5,95
|593.934.454
|% 9,98
|
|HKTM
|23,38
|45.002.645
|% 9,97
|
|DYOBY
|21,06
|47.627.793
|% 9,97
|
|MTRKS
|47,52
|4.544.052
|% -10,00
|
|MIPAZ
|8,40
|90.740.945
|% -7,39
|
|PENTA
|390,50
|62.866.905
|% -5,54
|
|OSMEN
|31,76
|8.230.451
|% -5,48
|
|IHAAS
|61,00
|5.561.603
|% -4,39
|
|YKBNK
|8,00
|5.926.798.490
|% 5,68
|
|HALKB
|9,06
|3.754.767.836
|% 6,34
|
|VAKBN
|8,24
|2.750.788.197
|% 7,57
|
|EKGYO
|4,08
|1.498.895.935
|% 2,00
|
|TUPRS
|341,20
|1.239.432.509
|% 0,68
|
|YKBNK
|8,00
|5.926.798.490
|% 5,68
|
|HALKB
|9,06
|3.754.767.836
|% 6,34
|
|EKGYO
|4,08
|1.498.895.935
|% 2,00
|
|VAKBN
|8,24
|2.750.788.197
|% 7,57
|
|ALBRK
|2,48
|365.206.458
|% 3,33
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2148
|18,2306
|% 0,19
|
|Euro
|18,2211
|18,2323
|% 0,70
|
|Sterlin
|21,0081
|21,1135
|% 0,34
|
|Frank
|18,4627
|18,5740
|% 0,06
|
|Riyal
|4,8319
|4,8561
|% 0,13
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|13,52
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|8,66
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.812
|55,00
|
|Tam
|6.747
|6.798
|33,00
|
|Yarım
|3.288
|3.323
|16,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.661
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,02
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,54
|0,10
|
|B. Petrol
|94,98
|94,98
|2,62
|
Seans Raporu
16:29
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