***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
31.10.2023 13:55
***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29. maddesinin 5. fıkrası uyarınca hazırlanan Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212298
BIST
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14:347.700
En Düşük
|Değişim
|: -0,16%
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|Açılış
|: 7.749
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|Önceki Kapanış
|: 7.713
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7.669
En Yüksek
7.775
14:3428,3102
En Yüksek
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|Açılış
|: 28,2800
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|Önceki Kapanış
|: 28,1800
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28,5332
En Düşük
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|: 1.817,25
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|Önceki Kapanış
|: 1.814,02
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1.831,22
En Düşük
1.808,62
BIST En Aktif Hisseler14:34
|TABGD
|190,30
|4.862.176.092
|% 10,00
|
|AVHOL
|82,00
|247.955.634
|% 9,99
|
|YAPRK
|203,70
|219.026.737
|% 9,99
|
|RODRG
|57,25
|13.575.537
|% 9,99
|
|ORMA
|208,20
|3.882.930
|% 9,98
|
|MRSHL
|1.906,70
|8.297.958
|% -10,00
|
|QNBFB
|333,00
|3.327.854
|% -10,00
|
|TARKM
|834,60
|90.244.463
|% -10,00
|
|UZERB
|257,60
|23.148.450
|% -9,99
|
|INTEM
|294,10
|58.140.478
|% -9,98
|
|TABGD
|190,30
|4.862.176.092
|% 10,00
|
|THYAO
|221,60
|4.784.319.559
|% 1,23
|
|MIATK
|890,60
|3.830.421.663
|% 7,76
|
|TUPRS
|144,50
|3.279.857.541
|% 2,19
|
|ASTOR
|127,10
|1.947.593.940
|% -2,53
|
|ODAS
|12,78
|1.462.947.898
|% -2,59
|
|EKGYO
|6,64
|612.451.486
|% -1,19
|
|ZOREN
|5,53
|467.503.747
|% 0,36
|
|YKBNK
|17,66
|1.266.951.941
|% 0,68
|
|MHRGY
|5,37
|386.963.653
|% -3,24
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|28,2602
|28,3102
|% 0,25
|
|Euro
|30,1498
|30,1659
|% 0,51
|
|Sterlin
|34,3576
|34,5299
|% 0,21
|
|Frank
|31,2137
|31,4017
|% 0,03
|
|Riyal
|7,5179
|7,5556
|% 0,10
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.000
|2.000
|3,73
|
|Altın Gr.
|1.817
|1.817
|3,23
|
|Cumhuriyet
|12.237
|12.422
|36,00
|
|Tam
|11.982
|12.056
|-10,00
|
|Yarım
|6.010
|6.053
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.996
|3.026
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,30
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|21,14
|21,17
|-0,03
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|B. Petrol
|87,00
|87,00
|0,65
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