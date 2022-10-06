***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
06.10.2022 16:13
***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul Başkanlığı'nın 06.10.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11647 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirket'imizin payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında, mevcut durum itibarıyla Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068249
BIST
18:053.554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 69,43
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.565
En Düşük
3.508
18:0518,5870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0030
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,7414
En Düşük
18,5636
18:0518,2107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0230
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,3521
En Düşük
18,1790
18:051.022,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,23
|Açılış
|: 1.022,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.021,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|3,31
|191.467.874
|% 9,97
|
|ERBOS
|153,50
|236.204.152
|% 9,96
|
|PKART
|22,08
|19.226.414
|% 9,96
|
|GOZDE
|11,27
|156.266.486
|% 9,95
|
|ELITE
|27,62
|49.677.370
|% 9,95
|
|INFO
|9,65
|8.866.931
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.860.405
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,41
|2.038.902
|% -9,94
|
|SNPAM
|13,90
|695.377
|% -6,14
|
|SILVR
|24,98
|11.294.545
|% -4,87
|
|SASA
|85,20
|8.070.917.425
|% 2,96
|
|THYAO
|84,70
|6.068.194.881
|% -0,12
|
|SISE
|29,46
|4.844.093.236
|% 3,88
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|ZOREN
|4,65
|1.521.826.601
|% -1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|DOHOL
|5,34
|1.599.634.332
|% 4,50
|
|ISCTR
|8,35
|1.793.322.291
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5765
|18,5870
|% 0,02
|
|Euro
|18,1845
|18,2107
|% 0,13
|
|Sterlin
|20,6814
|20,7851
|% 0,07
|
|Frank
|18,6824
|18,7950
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9264
|4,9511
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-1,14
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|0,31
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.871
|6.957
|26,00
|
|Yarım
|3.348
|3.401
|13,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.700
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,58
|20,62
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,32
|12,34
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,90
|94,90
|0,06
|