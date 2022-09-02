***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.09.2022 tarihli toplantısında,Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi gereğince "Yatırımcı İlişkileri Bölümü"nün kurulmasına ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün faaliyetlerini yürütmek üzere "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı"na sahip Burcu Daylar'ın Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Bülent İnan'ın Yatırımcı İlişkileri Görevlisi olarak atanmasına karar verilmiştir.Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ilişkin iletişim bilgileri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.Adı Soyadı : Burcu DaylarGörevi : Yatırımcı İlişkileri Bölümü YöneticisiTelefon No : 0 342 337 89 00E-Posta Adresi : yatirimciiliskileri@baremambalaj.comAdı Soyadı : Bülent İnanGörevi : Yatırımcı İlişkileri Bölümü GörevlisiTelefon No : 0 342 337 89 00E-Posta Adresi : yatirimciiliskileri@baremambalaj.comKamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059594BIST