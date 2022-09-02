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***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.09.2022 12:36
***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.09.2022 tarihli toplantısında,
Sermaye Piyasası Kurulunun  II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi gereğince "Yatırımcı İlişkileri Bölümü"nün kurulmasına ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün faaliyetlerini yürütmek üzere "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı"na sahip Burcu Daylar'ın Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Bülent İnan'ın Yatırımcı İlişkileri Görevlisi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ilişkin iletişim bilgileri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Adı Soyadı : Burcu Daylar
Görevi  : Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
Telefon No : 0 342 337 89 00
E-Posta Adresi : yatirimciiliskileri@baremambalaj.com 
Adı Soyadı : Bülent İnan
Görevi  : Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi
Telefon No : 0 342 337 89 00
E-Posta Adresi : yatirimciiliskileri@baremambalaj.com 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059594


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