***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.10.2022 13:40
***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sn. Özer TATAR, 14.10.2022 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072143
BIST
14:013.626
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 72,98
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.634
En Düşük
3.585
14:0118,5986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0583
|Açılış
|: 18,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,5986
En Düşük
18,5217
14:0118,1030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0427
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
14:01989,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -5,03
|Açılış
|: 989,37
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
986,22
BIST En Aktif Hisseler14:00
|PENTA
|440,00
|14.181.640
|% 10,00
|
|CONSE
|6,18
|326.683.529
|% 9,96
|
|MZHLD
|84,05
|64.575.277
|% 9,94
|
|GESAN
|119,60
|530.266.147
|% 9,93
|
|TGSAS
|19,40
|46.346.021
|% 9,60
|
|COSMO
|65,80
|2.442.593
|% -5,05
|
|TKFEN
|31,54
|864.270.632
|% -4,94
|
|SEKFK
|10,00
|9.335.708
|% -4,03
|
|KZBGY
|17,79
|178.123.743
|% -3,79
|
|DURDO
|32,58
|11.495.009
|% -3,55
|
|THYAO
|89,80
|2.862.168.209
|% 2,05
|
|YKBNK
|8,76
|1.883.965.865
|% 4,66
|
|AKBNK
|13,49
|1.643.054.452
|% 3,69
|
|ISCTR
|8,48
|1.580.170.938
|% 3,16
|
|SASA
|86,85
|1.388.782.487
|% -0,63
|
|YKBNK
|8,76
|1.883.965.865
|% 4,66
|
|EKGYO
|4,23
|847.970.460
|% 1,44
|
|ISCTR
|8,48
|1.580.170.938
|% 3,16
|
|AKBNK
|13,49
|1.643.054.452
|% 3,69
|
|ODAS
|8,53
|735.062.109
|% 4,79
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5713
|18,5986
|% 0,31
|
|Euro
|18,0955
|18,1030
|% -0,24
|
|Sterlin
|20,8411
|20,9456
|% -0,61
|
|Frank
|18,4592
|18,5704
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9315
|4,9562
|% 0,13
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.658
|-9,19
|
|Altın Gr.
|989
|989
|-4,93
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|0,00
|
|Tam
|6.679
|6.742
|-48,00
|
|Yarım
|3.255
|3.293
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.646
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,79
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,20
|-0,07
|
|B. Petrol
|93,48
|93,48
|-1,09
|