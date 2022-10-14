***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









inde, Şirketimize tahsis edilen 104 ada, 11-12 nolu parseller, yüzölçümü 98.317,43 m² arsa üzerinde, ana hammaddemiz olan kağıdın atık kağıttan üretilmesine ve fabrikanın enerji ihtiyacının bir kısmının karşılanmasına yönelik olarak orta-uzun vadeli stratejik yatırım düşüncemiz kapsamında, bina ve makine yatırımlarının yapılmasına karar verilmiştir. Söz konusu yatırıma ilişkin olarak alınan teşvik belgesi ile ilgili bilgiler 13.09.2022 tarihli özel durum açıklamamızda yer almaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 14.10.2022 tarih ve E-27894554-220.01-4793014 sayılı yazısıyla, Kağıt Üretim Tesisi ve Enerji Santrali Proje Revizyonu Projemiz hakkında "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı verildiği Şirketimize bildirilmiştir. Bu çerçevede, Şirketimizin yeni üretim tesisinin yıllık olarak 300.000 ton/yıl kapasiteye sahip olması ve ilk etapta 200 kişiye istihdam sağlaması öngörülmektedir. Konuyla ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072384BIST