***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.10.2022 19:31
inde, Şirketimize tahsis edilen 104 ada, 11-12 nolu parseller, yüzölçümü 98.317,43 m² arsa üzerinde, ana hammaddemiz olan kağıdın atık kağıttan üretilmesine ve fabrikanın enerji ihtiyacının bir kısmının karşılanmasına yönelik olarak orta-uzun vadeli stratejik yatırım düşüncemiz kapsamında, bina ve makine yatırımlarının yapılmasına karar verilmiştir. Söz konusu yatırıma ilişkin olarak alınan teşvik belgesi ile ilgili bilgiler 13.09.2022 tarihli özel durum açıklamamızda yer almaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 14.10.2022 tarih ve E-27894554-220.01-4793014 sayılı yazısıyla, Kağıt Üretim Tesisi ve Enerji Santrali Proje Revizyonu Projemiz hakkında "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı verildiği Şirketimize bildirilmiştir. Bu çerçevede, Şirketimizin yeni üretim tesisinin yıllık olarak 300.000 ton/yıl kapasiteye sahip olması ve ilk etapta 200 kişiye istihdam sağlaması öngörülmektedir. Konuyla ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072384
BIST
18:053.627
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 73,53
|Açılış
|: 3.585
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|Önceki Kapanış
|: 3.553
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3.641
En Düşük
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18:0518,5943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
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|Açılış
|: 18,6700
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|Önceki Kapanış
|: 18,6750
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|Önceki Kapanış
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998,45
En Düşük
980,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|1.702,80
|151.467.800
|% 10,00
|
|PENTA
|440,00
|14.809.960
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,84
|185.720.942
|% 10,00
|
|EGEEN
|2.880,70
|285.561.015
|% 10,00
|
|TMSN
|66,05
|299.136.286
|% 9,99
|
|TGSAS
|16,45
|114.465.300
|% -7,06
|
|TKFEN
|31,32
|1.302.224.991
|% -5,61
|
|SILVR
|25,60
|20.785.195
|% -4,41
|
|KZBGY
|17,72
|361.353.510
|% -4,16
|
|COSMO
|66,60
|4.191.302
|% -3,90
|
|THYAO
|90,00
|5.551.598.767
|% 2,27
|
|YKBNK
|8,83
|3.026.996.680
|% 5,50
|
|AKBNK
|13,50
|2.808.823.897
|% 3,77
|
|KOZAL
|198,40
|2.675.620.720
|% 3,12
|
|ISCTR
|8,54
|2.598.363.385
|% 3,89
|
|EKGYO
|4,22
|1.815.548.926
|% 1,20
|
|YKBNK
|8,83
|3.026.996.680
|% 5,50
|
|ISCTR
|8,54
|2.598.363.385
|% 3,89
|
|AKBNK
|13,50
|2.808.823.897
|% 3,77
|
|ODAS
|8,67
|1.270.760.509
|% 6,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5876
|18,5943
|% 0,29
|
|Euro
|18,0892
|18,1058
|% -0,22
|
|Sterlin
|20,7092
|20,8130
|% -1,24
|
|Frank
|18,4202
|18,5311
|% -0,22
|
|Riyal
|4,9333
|4,9581
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.645
|-21,97
|
|Altın Gr.
|983
|983
|-11,69
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-3,00
|
|Tam
|6.633
|6.715
|-75,00
|
|Yarım
|3.232
|3.280
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.639
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|18,21
|18,24
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|10,88
|10,89
|-0,39
|
|B. Petrol
|91,81
|91,81
|-2,76
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Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 56, 95 artarak (% 1.47 ) 3, 941
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17:59XU100
Endeks 3, 618 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 81 üstünde . İşlem hacmi 54, 634.00 milyon TL de
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17:59KONTR
Yüzde 5.75 oranında artışla 91.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 609, 430 adet işlem
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17:58LIDER
Yüzde 5.25 oranında artışla 40.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 048 adet işlem
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17:57ODAS
Yüzde 6.27 oranında artışla 8.65 lira fiyatla işlem gören hissede 134, 676, 437 adet işlem