***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.09.2022, 14.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Konya Ereğli OSB'de yer alan 100.000 m2 sanayi arsası üzerinde yapılacak olan Konya Ereğli Kağıt Fabrikası yatırımına ilişkin olarak, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden Yatırım Teşvik Belgesi aldığı hususu 13.09.2022 tarihli özel durum açıklamamızla kamuya duyurulmuştu.Bahsi geçen 1.022.509.175 TL tutarlı Yatırım Teşvik Belgesinin toplam yatırım tutarı planlanan yatırımlar çerçevesinde 875.001.903 TL ilave ile revize edilerek 1.897.511.078 TL'ye yükseltilmiş olup revizyon müracaatı bugün (25.10.2022) itibariyle onaylanmıştır.Söz konusu yeni üretim tesisinin planlanan yıllık üretim kapasitesi 58.000 ton/yıl üzerinden revize edilerek 300.000 ton/yıl kapasiteye ulaşmış olup, ilk etapta 200 personel istihdamı olması öngörülmektedir.Bölgesel teşvik kapsamındaki söz konusu Yatırım Teşvik Belgesi'nde öngörülen destek unsurları "KDV İstisnası", "Gümrük Vergisi Muafiyeti", "Vergi İndirimi" ve "Sigorta Primi İşveren Hissesi" şeklindedir.Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuya duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073930BIST