***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tesisinin yer aldığı bölgeyi ve çalışanlarımızı etkileyen ve hepimizde derin bir üzüntü yaratan deprem felaketi nedeniyle, 06.02.2023 tarihinden itibaren bu tesisimizde üretime ara verilmiş olup, bu süreçte çalışanlarımıza ve ailelerine destek faaliyetlerinde bulunulmuş ve alınan siparişlerimiz diğer tesislerimize aktarılmıştır. Üretimin başlaması için tespit çalışmaları tamamlanmış olup, bugün (14.02.2023) itibariyle makinalar devreye alınmıştır.Depremden etkilenen yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113070BIST