***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.09.2023 08:45
***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Kuzey Afrika bölgesindeki ihracat pazarlarına daha kolay ulaşmasını ve bu bölgede güçlenmesini sağlamak için GENERAL CONSULTING Firması ile bayilik sözleşmesi imzalanmış olup, Tunusun Başkenti Tunus'ta satış ofisi açılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metninde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191917
BIST
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10:488.250
En Düşük
|Değişim
|: 0,16%
|| 13,44
|Açılış
|: 8.292
|
|Önceki Kapanış
|: 8.236
|
8.224
En Yüksek
8.299
10:4826,8235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0537
|Açılış
|: 26,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7550
|
26,8406
En Düşük
26,6949
10:4828,7897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0685
|Açılış
|: 28,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
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28,9526
En Düşük
28,6551
10:481.659,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,93
|Açılış
|: 1.658,75
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|Önceki Kapanış
|: 1.657,18
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1.662,44
En Düşük
1.653,01
BIST En Aktif Hisseler10:46
|ARZUM
|56,10
|38.647.929
|% 10,00
|
|ISBTR
|102.307,50
|613.845
|% 10,00
|
|GLBMD
|34,60
|14.351.637
|% 9,98
|
|ENERY
|229,40
|105.852.271
|% 9,97
|
|BYDNR
|65,65
|6.692.886
|% 9,97
|
|ISKPL
|12,24
|20.656.754
|% -10,00
|
|BRSAN
|727,20
|338.150.104
|% -9,99
|
|EKIZ
|38,84
|383.895
|% -7,26
|
|ALCAR
|766,60
|115.723.598
|% -6,83
|
|BRYAT
|2.480,00
|304.155.340
|% -6,70
|
|EREGL
|46,84
|2.653.261.840
|% 1,83
|
|SISE
|55,20
|2.308.626.515
|% 2,60
|
|EKGYO
|9,45
|1.591.308.123
|% 0,11
|
|ASELS
|39,78
|1.468.320.017
|% 3,32
|
|KRDMD
|27,12
|1.126.181.646
|% 0,37
|
|EKGYO
|9,45
|1.591.308.123
|% 0,11
|
|YKBNK
|17,18
|982.752.881
|% 0,23
|
|EREGL
|46,84
|2.653.261.840
|% 1,83
|
|ZOREN
|4,90
|269.029.718
|% -0,20
|
|SISE
|55,20
|2.308.626.515
|% 2,60
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8096
|26,8271
|% 0,21
|
|Euro
|28,7830
|28,7872
|% 0,23
|
|Sterlin
|33,6017
|33,7703
|% 0,23
|
|Frank
|30,0324
|30,2133
|% 0,22
|
|Riyal
|7,1277
|7,1634
|% 0,21
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|-2,44
|
|Altın Gr.
|1.659
|1.659
|1,86
|
|Cumhuriyet
|11.275
|11.445
|11,00
|
|Tam
|11.010
|11.108
|-36,00
|
|Yarım
|5.522
|5.575
|-27,00
|
|Çeyrek
|2.753
|2.788
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,37
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|20,14
|20,16
|-0,11
|
|B. Petrol
|89,64
|89,64
|-0,40
|