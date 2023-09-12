***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Temmuz 2020'den bu yana "Sürekli Gelişme & Bilgi Teknolojileri Müdürü" olarak görev yapan Sayın Alperen Avcu, 12 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Genel Müdürlüğe bağlı "Gaziantep Fabrika Müdürü" olarak atanmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi KAP'da yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194195BIST