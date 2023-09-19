***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.09.2022, 14.10.2022, 25.10.2022, 15.11.2022, 03.03.2023, 07.03.2023, 12.04.2023, 02.08.2023, 10.08.2023, 05.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKonya Ereğli OSB'de inşa edilmekte olan Kağıt Fabrikamızın enerji ihtiyacının bir kısmının karşılanmasına ve kullanımdan arta kalan elektriğin ulusal sistem üzerinden ticaretine yönelik orta-uzun vadeli stratejik yatırım projemiz kapsamında, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde öngörülen hükümlere uyum amacıyla Şirket Esas Sözleşme tadil tasarısı 14.08.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanmıştı.Buna yönelik olarak, 19.11.2022 tarihinde yayınlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında, yatırımı devam eden Konya Ereğli Kağıt üretim tesisinde kurulumuna karar verilen 37,650 MW mekanik gücünde (32 MW elektriksel güç) enerji santrali ön lisansı izni için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ya 19.09.2023 tarihinde (bugün) başvuru yapılmıştır.Ön lisans çerçevesinde uygulamaya alınacak projenin yatırım süreci, maliyet ve finansman esasları netleştiğinde yatırımcılarımız ile ayrıca paylaşılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196151BIST