***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.09.2022, 14.10.2022, 25.10.2022, 15.11.2022, 03.03.2023, 07.03.2023, 12.04.2023, 02.08.2023, 10.08.2023, 05.09.2023, 19.09.2023, 25.09.2023, 02.10.2023, 04.12.2023, 07.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar19.09.2023 tarihinde KAP'ta yayınladığımız Özel Durum Açıklamamızda, Konya Ereğli OSB'de yatırımı devam eden Konya Ereğli Kağıt üretim tesisinde kurulumuna karar verilen 37,650 MWm mekanik gücünde (32 MWe elektriksel güç) enerji santrali ön lisansı izni için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ya başvuru yapıldığı duyurulmuştu.EPDK'nın 12463-2 sayılı kararıyla ilgili önlisans başvurumuz uygun görülmüş olup, Konya ili, Ereğli ilçesinde, 37,650 MWm mekanik güç (32,000 MWe elektriksel güç) kurulu güce sahip Barem Ambalaj Kojenerasyon Tesisi üretim tesisinin yatırımına dair ilgili ön lisans Şirketimize verilmiştir.Söz konusu ön lisans ile 37,650 MWm mekanik güç (32,000 MWe elektriksel güç) üretim kapasiteli Kojenerasyon Tesisi gerekli izin, onay ve ruhsat işlemlerine başlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256499BIST