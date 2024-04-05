***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.09.2022, 14.10.2022, 25.10.2022, 15.11.2022, 03.03.2023, 07.03.2023, 12.04.2023, 02.08.2023, 10.08.2023, 05.09.2023, 19.09.2023, 25.09.2023, 02.10.2023, 04.12.2023, 07.12.2023, 07.03.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar07.03.2024 tarihinde KAP'ta yayınladığımız Özel Durum Açıklamamızda, Konya Ereğli OSB'de yatırımı devam eden Konya Ereğli Kağıt üretim tesisinde kurulumuna karar verilen 37,650 MWm mekanik gücünde (32 MWe elektriksel güç) kurulu güce sahip Barem Ambalaj Kojenerasyon Tesisi üretim tesisinin yatırımına dair Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Şirketimize ön lisans izni verildiği duyurulmuştu. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden komple yeni yatırım cinsi yatırımlarda kullanılmak üzere, Şirketimiz tarafından 26.03.2024-26.03.2027 tarihleri arasında, toplam 1.386.569.011 TL'lik sabit yatırım tutarı ve 40 kişilik istihdam kapsamına sahip 05.04.2024 tarih, 566787 numaralı Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. Bölgesel teşvik kapsamındaki söz konusu Yatırım Teşvik Belgesi'nde öngörülen destek unsurları "KDV İstisnası" ve "Gümrük Vergisi Muafiyeti" şeklindedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268943BIST