***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirket paylarının geri alımına ilişkin programın başlatılması hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay değerinde fiyat istikrarının sağlanması, sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve pay sahiplerinin korunmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.04.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 2.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 40.000.000Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05.04.2023 tarihli kararıylaŞirketimizin Borsa İstanbul A.Ş nezdinde BARMA kodu ile işlem gören paylarına ilişkin fiyat hareketlerinin yatırımcılarımız üzerinde kısa vadede yaratabileceği olumsuz etkilerin giderilmesi, pay değerinde fiyat istikrarının sağlanması, sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve pay sahiplerinin korunması çerçevesinde1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin 14.02.2023 tarih ve 9/176 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan duyurusu çerçevesinde mevcut piyasa koşulları değerlendirilerek gerek görüldüğü takdirde paylarımızın işlem gördüğü Yıldız Pazar'da Şirketimiz tarafından pay geri alım işlemlerinin yapılabilmesine,2. Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 2.000.000 TL nominal değerde 2.000.000 adet pay olarak belirlenmesine,3. Geri alım için ayrılacak fonun Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere azami 40.000.000 TL olarak belirlenmesine,4. Geri Alım Programı'nın Yönetim Kurulumuzca onaylandığı tarihten itibaren 3 (üç) ay olarak belirlenmesine,5. İşlemler için Şirket yönetiminin yetkilendirilmesine,6. İşbu Yönetim Kurulu Kararı ile Borsa İstanbul A.Ş'de Şirket paylarının işlem gördüğü pazarda gerçekleştirilecek olan pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve konunun Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,karar verilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131894BIST