***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alımı HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay değerinde fiyat istikrarının sağlanması, sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve pay sahiplerinin korunmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.04.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 2.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 40.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, BARMA, TREBARM00014 05.04.2023 50.000 0,019 15,436 YOKTURB Grubu, BARMA, TREBARM00014 06.04.2023 50.000 0,019 15,024 YOKTUREk AçıklamalarŞirketimizin 05.04.2023 tarihli Şirket paylarımızın geri alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesindeŞirketimizce 06.04.2023 tarihinde 15,02 – 15,03 TL (ağırlıklı ortalama 15,024 TL) fiyat aralığından toplam 50.000 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiştir.Toplam geri alım yapılan hisse sayısı 100.000 adet olarak gerçekleşmiş olup, geri alınan payların sermayeye oranı %0,038'dir.Saygılarımızla.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133062BIST