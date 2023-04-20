***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
20.04.2023 12:54
***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Pay Geri Alımı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay değerinde fiyat istikrarının sağlanması, sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve pay sahiplerinin korunması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.04.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 2.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 40.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, BARMA, TREBARM00014 05.04.2023 50.000 0,019 15,436 YOKTUR
B Grubu, BARMA, TREBARM00014 06.04.2023 50.000 0,019 15,024 YOKTUR
B Grubu, BARMA, TREBARM00014 07.04.2023 30.000 0,011 15,76 YOKTUR
B Grubu, BARMA, TREBARM00014 10.04.2023 50.000 0,019 16,36 YOKTUR
B Grubu, BARMA, TREBARM00014 11.04.2023 300.000 0,114 15,93 YOKTUR
B Grubu, BARMA, TREBARM00014 12.04.2023 50.000 0,019 16 YOKTUR
B Grubu, BARMA, TREBARM00014 17.04.2023 185.625 0,071 15,54 YOKTUR
B Grubu, BARMA, TREBARM00014 19.04.2023 48.063 0,018 15,18 YOKTUR
B Grubu, BARMA, TREBARM00014 20.04.2023 10.797 0,004 15,01 YOKTUR
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 05.04.2023 tarihli Şirket paylarımızın geri alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde
Şirketimizce 20.04.2023 tarihinde 14,99 – 15,06 TL (ağırlıklı ortalama 15,01 TL) fiyat aralığından toplam 10.797 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiştir.
Toplam geri alım yapılan hisse sayısı 774.485 adet olarak gerçekleşmiş olup, geri alınan payların sermayeye oranı %0,295'dir.
Saygılarımızla.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140305
BIST