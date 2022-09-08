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***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

08.09.2022 19:07
***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımın


***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

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Açıklamalar

   Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33/(2) bendi uyarınca sermaye artırımından elde edilen fonların tamamı kullanılmış olup Denetimden Sorumlu Komitemiz tarafından Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun kullanımı ile ilgili hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061724


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Yarım 3.291 3.338 -30,00  
Çeyrek 1.651 1.668 -19,00  
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Gümüş Gr. 10,82 10,84 0,01  
B. Petrol 89,21 89,21 1,21  
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