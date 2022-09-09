***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
09.09.2022 12:12
***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.09.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi uyarınca Denetimden Sorumlu Komitemiz tarafından Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun kullanımı ile ilgili hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061869
BIST
14:123.532
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 94,73
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
14:1218,2450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0220
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
14:1218,3683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1389
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
14:121.011,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 10,27
|Açılış
|: 1.012,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler14:10
|GARAN
|26,18
|2.841.425.385
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,44
|3.634.759.227
|% 9,99
|
|HALKB
|13,76
|1.382.318.973
|% 9,99
|
|GRNYO
|4,96
|3.139.834
|% 9,98
|
|KLNMA
|20,88
|3.617.250
|% 9,95
|
|DIRIT
|3,25
|180.487
|% -7,67
|
|HEDEF
|9,13
|33.253.088
|% -6,93
|
|MTRKS
|35,86
|40.584.830
|% -5,98
|
|BRMEN
|3,70
|462.437
|% -5,61
|
|DOGUB
|9,67
|4.708.143
|% -4,82
|
|AKBNK
|16,01
|11.073.422.329
|% 5,68
|
|YKBNK
|9,18
|6.734.933.020
|% 7,87
|
|EREGL
|32,72
|4.713.226.689
|% 5,89
|
|THYAO
|74,45
|3.995.460.181
|% 1,99
|
|ISCTR
|12,44
|3.634.759.227
|% 9,99
|
|YKBNK
|9,18
|6.734.933.020
|% 7,87
|
|EKGYO
|5,17
|3.535.875.804
|% 5,73
|
|AKBNK
|16,01
|11.073.422.329
|% 5,68
|
|ISCTR
|12,44
|3.634.759.227
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,18
|3.288.583.196
|% 9,33
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2303
|18,2455
|% 0,12
|
|Euro
|18,3594
|18,3671
|% 0,76
|
|Sterlin
|21,1088
|21,2147
|% 0,97
|
|Frank
|18,9282
|19,0422
|% 1,16
|
|Riyal
|4,8380
|4,8623
|% 0,04
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|19,10
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|10,75
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.865
|35,00
|
|Tam
|6.792
|6.863
|34,00
|
|Yarım
|3.310
|3.350
|12,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.676
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,73
|18,75
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,99
|0,11
|
|B. Petrol
|90,91
|90,91
|1,76
|
Seans Raporu
14:10
daha fazla
-
14:25HKTM
Yüzde 9.15 oranında artışla 35.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 656, 913 adet işlem
-
14:24KRDMB
Yüzde 7.44 oranında artışla 10.83 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 763, 293 adet işlem
-
14:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, VESTL, TCELL
-
14:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, ISCTR, HALKB
-
14:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 92, 1 artarak (% 3.00 ) 3, 162