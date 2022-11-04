***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
04.11.2022 11:35
***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.09.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi uyarınca Denetimden Sorumlu Komitemiz tarafından Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun kullanımı ile ilgili hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076749
BIST
12:154.171
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 65,89
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.180
En Düşük
4.131
12:1518,6230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0083
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5892
12:1518,2336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0559
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,2880
En Düşük
18,1324
12:15987,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 11,82
|Açılış
|: 987,23
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
988,44
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler12:13
|MIATK
|83,15
|51.981.025
|% 9,99
|
|DAGHL
|35,30
|3.393.707
|% 9,97
|
|DESA
|35,54
|6.475.779
|% 9,96
|
|GSDHO
|6,74
|306.834.626
|% 9,59
|
|DOKTA
|53,00
|30.837.951
|% 8,38
|
|VKING
|11,91
|549.766
|% -9,98
|
|NETAS
|31,70
|77.963.840
|% -9,38
|
|OYYAT
|35,50
|47.892.372
|% -5,99
|
|KIMMR
|10,72
|19.968.358
|% -5,05
|
|ULUSE
|153,10
|22.710.126
|% -4,37
|
|THYAO
|105,40
|4.886.951.171
|% 3,54
|
|EREGL
|32,28
|4.051.652.787
|% 6,61
|
|TUPRS
|428,60
|2.494.892.207
|% 5,18
|
|KRDMD
|12,55
|2.008.304.013
|% 3,63
|
|SASA
|145,40
|1.620.386.371
|% 6,99
|
|EKGYO
|4,58
|855.048.862
|% 1,10
|
|KRDMD
|12,55
|2.008.304.013
|% 3,63
|
|EREGL
|32,28
|4.051.652.787
|% 6,61
|
|ODAS
|8,89
|808.610.841
|% 2,66
|
|HALKB
|8,47
|722.147.098
|% 3,17
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6172
|18,6196
|% 0,03
|
|Euro
|18,2156
|18,2310
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,8404
|20,9449
|% 0,64
|
|Frank
|18,3485
|18,4590
|% 0,31
|
|Riyal
|4,9401
|4,9649
|% 0,06
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|22,63
|
|Altın Gr.
|987
|987
|11,80
|
|Cumhuriyet
|6.587
|6.686
|69,00
|
|Tam
|6.621
|6.675
|41,00
|
|Yarım
|3.226
|3.265
|21,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.633
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,86
|19,89
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,87
|0,21
|
|B. Petrol
|96,69
|96,69
|2,02
|