***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.09.2022 13:39
***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Burcu Daylar Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 02.09.2022 0342 337 8907 yatirimciiliskileri@baremambalaj.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı/Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 919224/919235
Bülent İnan Yatırımcı İlişkileri Görevlisi 02.09.2022 0342 337 8907 yatirimciiliskileri@baremambalaj.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059606
BIST
16:313.222
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 79,47
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.225
En Düşük
3.160
16:3118,2251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0289
|Açılış
|: 18,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
16:3118,2341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1293
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2734
En Düşük
18,1031
16:311.001,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 8,95
|Açılış
|: 1.001,77
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.009,27
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler16:31
|OYYAT
|25,30
|20.265.364
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,57
|26.068.919
|% 9,99
|
|TSKB
|5,95
|594.366.341
|% 9,98
|
|HKTM
|23,38
|45.011.810
|% 9,97
|
|DYOBY
|21,06
|47.627.793
|% 9,97
|
|MTRKS
|47,52
|4.544.052
|% -10,00
|
|MIPAZ
|8,40
|91.009.819
|% -7,39
|
|PENTA
|389,30
|63.369.581
|% -5,83
|
|OSMEN
|31,80
|8.267.774
|% -5,36
|
|BTCIM
|30,10
|10.391.571
|% -5,35
|
|YKBNK
|7,97
|6.015.915.545
|% 5,28
|
|AKBNK
|13,03
|5.406.537.600
|% 9,96
|
|GARAN
|24,00
|3.824.084.103
|% 5,63
|
|HALKB
|9,04
|3.768.451.401
|% 6,10
|
|THYAO
|71,80
|3.575.177.980
|% 0,98
|
|YKBNK
|7,97
|6.015.915.545
|% 5,28
|
|HALKB
|9,04
|3.768.451.401
|% 6,10
|
|AKBNK
|13,03
|5.406.537.600
|% 9,96
|
|EKGYO
|4,09
|1.538.711.788
|% 2,25
|
|ISCTR
|8,69
|3.147.521.634
|% 8,08
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2191
|18,2251
|% 0,16
|
|Euro
|18,2268
|18,2341
|% 0,71
|
|Sterlin
|21,0056
|21,1110
|% 0,33
|
|Frank
|18,4557
|18,5669
|% 0,02
|
|Riyal
|4,8318
|4,8560
|% 0,13
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|12,28
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|8,61
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.812
|55,00
|
|Tam
|6.747
|6.797
|32,00
|
|Yarım
|3.287
|3.323
|16,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.661
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,04
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,51
|10,53
|0,09
|
|B. Petrol
|94,87
|94,87
|2,51
|
Seans Raporu
16:31
daha fazla
-
16:45TSKB
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.95 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 823, 468 adet işlem
-
16:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 96, 71 artarak (% 2.84 ) 3, 497
-
16:43
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, HALKB, AKBNK
-
16:43
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse YKBNK, AKBNK, GARAN
-
16:43XU100
Endeks 3, 221 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 5 üstünde . İşlem hacmi 59, 942.00 milyon TL de