***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.09.2022 14:43
***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Burcu Daylar Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 02.09.2022 0342 337 8900 yatirimciiliskileri@baremambalaj.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı/Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 919224/919235
Bülent İnan Yatırımcı İlişkileri Görevlisi 02.09.2022 0342 337 8900 yatirimciiliskileri@baremambalaj.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059623
BIST
16:113.213
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 70,54
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.214
En Düşük
3.160
16:1118,2279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0317
|Açılış
|: 18,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
16:1118,2325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1277
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2734
En Düşük
18,1031
16:111.001,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 8,34
|Açılış
|: 1.001,16
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.009,27
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler16:11
|OYYAT
|25,30
|20.071.667
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,57
|25.812.427
|% 9,99
|
|HKTM
|23,38
|44.922.125
|% 9,97
|
|DYOBY
|21,06
|47.271.289
|% 9,97
|
|ULUSE
|142,40
|15.448.286
|% 9,96
|
|MTRKS
|47,52
|4.399.639
|% -10,00
|
|MIPAZ
|8,43
|88.391.337
|% -7,06
|
|PENTA
|390,40
|61.438.367
|% -5,56
|
|OSMEN
|31,78
|7.954.583
|% -5,42
|
|BTCIM
|30,40
|8.771.862
|% -4,40
|
|AKBNK
|13,02
|5.319.899.229
|% 9,87
|
|YKBNK
|7,70
|4.772.452.051
|% 1,72
|
|HALKB
|9,04
|3.635.137.780
|% 6,10
|
|THYAO
|71,70
|3.448.940.423
|% 0,84
|
|GARAN
|23,64
|3.189.386.815
|% 4,05
|
|YKBNK
|7,70
|4.772.452.051
|% 1,72
|
|AKBNK
|13,02
|5.319.899.229
|% 9,87
|
|HALKB
|9,04
|3.635.137.780
|% 6,10
|
|EKGYO
|4,05
|1.388.674.287
|% 1,25
|
|VAKBN
|8,23
|2.658.355.174
|% 7,44
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2123
|18,2279
|% 0,17
|
|Euro
|18,2287
|18,2325
|% 0,71
|
|Sterlin
|20,9809
|21,0861
|% 0,21
|
|Frank
|18,4692
|18,5805
|% 0,09
|
|Riyal
|4,8322
|4,8565
|% 0,14
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|12,94
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|7,49
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.812
|55,00
|
|Tam
|6.740
|6.791
|26,00
|
|Yarım
|3.284
|3.320
|13,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.659
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,01
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,50
|10,52
|0,07
|
|B. Petrol
|94,71
|94,71
|2,35
|
Seans Raporu
16:11
daha fazla
-
16:26ORCAY
Yüzde 6.91 oranında artışla 25.68 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 902, 966 adet işlem
-
16:25AKMGY
Yüzde 9.86 oranında artışla 57.40 lira fiyatla işlem gören hissede 307, 452 adet işlem
-
16:24HLGYO
Yüzde 5.61 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 878, 510 adet işlem
-
16:23XU100
Endeks 3, 211 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 18 üstünde . İşlem hacmi 54, 434.00 milyon TL de
-
16:22USAK
Yüzde 5.96 oranında artışla 3.02 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 412, 884 adet işlem