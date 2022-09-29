***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.09.2022 tarih ve 2022/18 sayılı toplantısında02.09.2022 tarih ve 2022/17 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak atanan Burcu Daylar'ın Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiş olup, Yönetim Kurulu Komite Üyelerimiz aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.Denetimden Sorumlu Komite:Başkan: Ahmet TÜMERÜye: Cemal GÜREŞÇİRiskin Erken Saptanması Komitesi:Başkan: Ahmet TÜMERÜye: Serap TAŞYANARKurumsal Yönetim Komitesi:Başkan : Cemal GÜREŞÇİÜye: Serap TAŞYANARÜye: Burcu DAYLARŞirketimizin Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi çalışma esasları ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065881BIST