***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
29.09.2022 14:05
***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.09.2022 tarih ve 2022/18 sayılı toplantısında
02.09.2022 tarih ve 2022/17 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak atanan Burcu Daylar'ın Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiş olup, Yönetim Kurulu Komite Üyelerimiz aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Denetimden Sorumlu Komite:
Başkan: Ahmet TÜMER
Üye: Cemal GÜREŞÇİ
Riskin Erken Saptanması Komitesi:
Başkan: Ahmet TÜMER
Üye: Serap TAŞYANAR
Kurumsal Yönetim Komitesi:
Başkan : Cemal GÜREŞÇİ
Üye: Serap TAŞYANAR
Üye: Burcu DAYLAR
Şirketimizin Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi çalışma esasları ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065881
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14:003.203
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BIST En Aktif Hisseler13:58
|UFUK
|55,55
|1.518.050
|% 10,00
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|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
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|COSMO
|57,00
|1.864.941
|% 9,83
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|PRKME
|13,12
|60.465.400
|% 9,33
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|KGYO
|18,90
|42.813.518
|% 8,00
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|ISGYO
|6,65
|13.547.008
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.260.315
|% -9,83
|
|ZOREN
|3,15
|499.363.824
|% -8,70
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|KMPUR
|53,25
|170.568.536
|% -8,27
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|CMENT
|54,70
|100.680
|% -7,29
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|THYAO
|70,05
|1.897.905.145
|% 1,60
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|HEKTS
|57,25
|1.410.615.352
|% -3,78
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|ASELS
|29,68
|1.300.432.839
|% 3,27
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|SASA
|65,95
|1.046.837.169
|% -2,44
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|YKBNK
|7,14
|997.612.918
|% 1,13
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|SKBNK
|1,90
|413.296.366
|% 2,15
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|EKGYO
|3,93
|729.025.517
|% 1,55
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|TSKB
|2,44
|373.817.201
|% 4,27
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|ZOREN
|3,15
|499.363.824
|% -8,70
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|YKBNK
|7,14
|997.612.918
|% 1,13
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|13:58
|Alış
|Satış
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|Dolar
|18,5368
|18,5412
|% 0,12
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|Euro
|18,0478
|18,0661
|% 0,26
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|Sterlin
|20,0451
|20,1456
|% -0,21
|
|Frank
|18,8483
|18,9619
|% -0,16
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|Riyal
|4,9185
|4,9432
|% 0,43
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-10,75
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|Altın Gr.
|983
|983
|-4,43
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|Cumhuriyet
|6.574
|6.674
|-58,00
|
|Tam
|6.614
|6.680
|-101,00
|
|Yarım
|3.218
|3.266
|-49,00
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|Çeyrek
|1.614
|1.633
|-24,00
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|Gümüş.Ons
|18,64
|18,67
|-0,24
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|Gümüş Gr.
|11,13
|11,14
|-0,10
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|B. Petrol
|88,38
|88,38
|0,33
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