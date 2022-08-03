***BARMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
03.08.2022 09:10
***BARMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [BARMA]
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BARMA.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Miktar: 10.500.000 TL nominal, Aracı: IYF Kapanış Tarihi: 04.08.2022, Fiyat: 36 TL İlgili sırada maksimum emir değeri 378.000.000 TL olacaktır. Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051357
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.639
18:0517,9533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 17,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9655
En Düşük
17,9198
18:0518,2830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0336
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,3032
En Düşük
18,2181
18:051.020,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,09
|Açılış
|: 1.020,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.021,88
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|79,70
|157.377.968
|% 300,00
|
|HEDEF
|7,90
|12.585.338
|% 25,00
|
|HDFGS
|2,19
|25.078.642
|% 14,03
|
|TBORG
|25,28
|2.856.666
|% 10,88
|
|SONME
|32,32
|15.464.308
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,54
|137.954.132
|% 0,00
|
|AGHOL
|74,65
|692.522.064
|% 0,00
|
|ADEL
|26,58
|5.891.254
|% 0,00
|
|ADESE
|0,86
|101.609.893
|% 0,00
|
|AGYO
|4,72
|60.725.327
|% 0,00
|
|THYAO
|52,35
|7.187.000.087
|% 0,00
|
|SASA
|48,26
|3.024.540.958
|% 0,00
|
|SISE
|22,86
|2.575.179.470
|% 0,00
|
|TOASO
|78,85
|1.545.226.244
|% 0,00
|
|EREGL
|27,70
|1.477.612.122
|% 0,00
|
|TSKB
|2,61
|932.347.419
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,08
|1.022.101.026
|% 0,00
|
|ODAS
|4,00
|1.253.769.385
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,81
|1.273.239.201
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,67
|335.348.210
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9442
|17,9533
|% 0,04
|
|Euro
|18,2674
|18,2830
|% 0,18
|
|Sterlin
|21,7897
|21,8990
|% 0,19
|
|Frank
|18,6880
|18,8006
|% 0,15
|
|Riyal
|4,7624
|4,7863
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|8,35
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|4,37
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.941
|64,00
|
|Tam
|6.807
|6.871
|15,00
|
|Yarım
|3.317
|3.359
|7,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.679
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,99
|20,02
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,54
|-0,00
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KLKIM
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 24.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 904, 325 adet işlem
-
17:58PARSN
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 35.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 363, 522 adet işlem
-
17:57BAGFS
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 17.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 180, 364 adet işlem
-
17:56KATMR
Yüzde -4.14 oranında düşüşle 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 342, 653 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, EKGYO, PETKM