***BARMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
04.08.2022 09:06
***BARMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BARMA.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Miktar: 10.500.000 TL nominal, Aracı: IYF Kapanış Tarihi: 04.08.2022, Fiyat: 36 TL İlgili sırada maksimum emir değeri 378.000.000 TL olacaktır. Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051686
BIST
10:502.722
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 37,99
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.725
En Düşük
2.701
10:5017,9697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0426
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9786
En Düşük
17,9146
10:5018,3125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0704
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3252
En Düşük
18,2123
10:501.024,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,41
|Açılış
|: 1.024,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.025,62
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler10:50
|KRPLS
|8,26
|54.291.887
|% 9,99
|
|YEOTK
|24,10
|65.126.456
|% 9,95
|
|EKIZ
|7,00
|176.533
|% 8,86
|
|YAYLA
|4,96
|19.373.195
|% 8,53
|
|TMSN
|58,55
|161.166.327
|% 8,33
|
|RAYSG
|11,00
|530.154
|% -5,50
|
|SNKRN
|17,57
|108.987
|% -4,98
|
|KZBGY
|49,52
|17.355.654
|% -4,31
|
|GRNYO
|3,28
|1.264.336
|% -3,81
|
|KLRHO
|17,88
|2.904.460
|% -2,77
|
|HEKTS
|37,94
|1.618.930.115
|% 6,81
|
|THYAO
|55,75
|1.384.155.519
|% 1,36
|
|SISE
|23,68
|725.248.482
|% 1,72
|
|SASA
|50,95
|433.403.395
|% 2,23
|
|EREGL
|27,98
|377.807.485
|% 1,16
|
|ZOREN
|2,44
|247.361.489
|% 6,55
|
|EKGYO
|3,23
|292.129.019
|% 2,22
|
|SKBNK
|1,93
|145.021.409
|% 5,46
|
|YKBNK
|4,97
|290.249.972
|% 1,02
|
|SEGYO
|1,14
|67.126.946
|% -1,72
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9594
|17,9697
|% 0,24
|
|Euro
|18,2898
|18,3125
|% 0,39
|
|Sterlin
|21,8005
|21,9098
|% 0,42
|
|Frank
|18,6075
|18,7196
|% 0,11
|
|Riyal
|4,7649
|4,7888
|% 0,26
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|7,86
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|7,73
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.875
|6.938
|35,00
|
|Yarım
|3.350
|3.392
|17,00
|
|Çeyrek
|1.680
|1.695
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,05
|20,08
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,62
|0,05
|
|B. Petrol
|96,40
|96,40
|-0,38
|
Seans Raporu
10:50
daha fazla
-
11:05CEOEM
Yüzde 5.42 oranında artışla 11.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 824, 968 adet işlem
-
11:04SKBNK
Yüzde 6.01 oranında artışla 1.94 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 388, 427 adet işlem
-
11:03KRPLS
Yüzde 9.99 oranında artışla 8.26 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 641, 075 adet işlem
-
11:02XU100
Endeks 2, 723 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 44 üstünde . İşlem hacmi 11, 378.00 milyon TL de
-
11:02TMSN
Yüzde 7.86 oranında artışla 58.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 890, 599 adet işlem