***BARMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.08.2022 10:02
***BARMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BARMA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BARMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055321
BIST
17:592.864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
0
En Düşük
0
17:5917,9656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0335
|Açılış
|: 17,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9930
|
17,9677
En Düşük
17,8981
17:5918,3983
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0026
|Açılış
|: 18,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,4337
En Düşük
18,3679
17:591.034,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -4,50
|Açılış
|: 1.035,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.033,94
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AFYON
|4,34
|90.257.426
|% 0,00
|
|AGYO
|5,52
|33.628.964
|% 0,00
|
|AKBNK
|10,00
|2.494.844.604
|% 0,00
|
|AKCNS
|25,62
|18.366.144
|% 0,00
|
|AKGRT
|3,26
|43.067.958
|% 0,00
|
|AFYON
|4,34
|90.257.426
|% 0,00
|
|AGYO
|5,52
|33.628.964
|% 0,00
|
|AKBNK
|10,00
|2.494.844.604
|% 0,00
|
|AKCNS
|25,62
|18.366.144
|% 0,00
|
|AKGRT
|3,26
|43.067.958
|% 0,00
|
|THYAO
|62,40
|6.338.850.855
|% 0,00
|
|AKBNK
|10,00
|2.494.844.604
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,44
|2.444.674.050
|% 0,00
|
|SISE
|24,22
|1.993.997.946
|% 0,00
|
|SAHOL
|23,68
|1.903.546.517
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,44
|2.444.674.050
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,54
|1.374.459.094
|% 0,00
|
|ODAS
|4,04
|1.334.132.777
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,63
|1.313.875.832
|% 0,00
|
|AKBNK
|10,00
|2.494.844.604
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9584
|17,9634
|% 0,17
|
|Euro
|18,3887
|18,4026
|% 0,01
|
|Sterlin
|21,6867
|21,7954
|% -0,04
|
|Frank
|18,9775
|19,0918
|% 0,03
|
|Riyal
|4,7697
|4,7936
|% 0,18
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-10,29
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|-4,25
|
|Cumhuriyet
|6.937
|7.042
|13,00
|
|Tam
|6.937
|6.995
|3,00
|
|Yarım
|3.380
|3.420
|2,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.709
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,58
|20,61
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,90
|-0,13
|
|B. Petrol
|97,27
|97,27
|-0,88
|