***BARMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 12:50
***BARMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BARMA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BARMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073899
BIST
14:214.006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 28,38
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
14:2118,6113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0284
|Açılış
|: 18,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
14:2118,3601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0284
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
14:21981,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -4,63
|Açılış
|: 981,70
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler14:19
|VKING
|11,00
|5.228.276
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|277.732.939
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|27.038.061
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|26.154.319
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.525.620
|% 10,00
|
|ALKA
|39,50
|229.860.270
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|MAKIM
|24,72
|92.035.808
|% -9,98
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|PENTA
|63,80
|63.128.097
|% -9,95
|
|THYAO
|101,40
|3.560.536.090
|% 1,91
|
|SISE
|33,22
|2.024.153.839
|% 2,34
|
|SASA
|105,50
|1.930.097.855
|% 5,50
|
|AKBNK
|15,85
|1.754.912.919
|% 2,52
|
|ASELS
|32,38
|1.746.663.848
|% 1,57
|
|SKBNK
|2,16
|664.553.997
|% 9,09
|
|TSKB
|3,15
|959.321.015
|% 8,62
|
|EKGYO
|4,67
|1.281.522.506
|% 0,86
|
|YKBNK
|9,68
|1.688.422.116
|% 3,31
|
|ISCTR
|10,02
|1.583.299.932
|% 3,73
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6053
|18,6144
|% 0,17
|
|Euro
|18,3539
|18,3664
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,9946
|21,0999
|% 0,38
|
|Frank
|18,4885
|18,5999
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9344
|4,9591
|% 0,04
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|-6,00
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-4,98
|
|Cumhuriyet
|6.601
|6.701
|-37,00
|
|Tam
|6.629
|6.712
|-57,00
|
|Yarım
|3.230
|3.279
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.640
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,91
|18,94
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|-0,24
|
|B. Petrol
|89,96
|89,96
|-1,25
|
Seans Raporu
14:19
daha fazla
-
14:34QUAGR
Yüzde 4.23 oranında artışla 44.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 369, 051 adet işlem
-
14:33FENER
Yüzde 9.98 oranında artışla 68.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 829, 040 adet işlem
-
14:32MOBTL
Yüzde 4.67 oranında artışla 3.36 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 372, 012 adet işlem
-
14:31XU100
Endeks 4, 006 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 73 üstünde . İşlem hacmi 44, 873.00 milyon TL de
-
14:31EGEPO
Yüzde 4.35 oranında artışla 13.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 478, 824 adet işlem