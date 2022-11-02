***BARMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.11.2022 10:37
***BARMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BARMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076124
BIST
10:414.061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 6,76
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.077
En Düşük
4.040
10:4118,6234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0373
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6407
En Düşük
18,5393
10:4118,4102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0510
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,4535
En Düşük
18,2949
10:41988,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,63
|Açılış
|: 988,86
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
989,48
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler10:38
|VAKKO
|37,26
|10.648.126
|% 9,98
|
|AKCNS
|53,20
|29.980.553
|% 9,92
|
|BRLSM
|19,58
|79.676.145
|% 8,72
|
|MNDTR
|24,52
|50.097.034
|% 7,36
|
|ATSYH
|140,00
|1.477.140
|% 7,36
|
|MARTI
|5,57
|17.542.701
|% -9,87
|
|EMNIS
|53,80
|28.944
|% -7,56
|
|ERBOS
|160,00
|96.689.469
|% -7,51
|
|CELHA
|21,64
|14.738.409
|% -5,50
|
|BASCM
|5,01
|100.205
|% -5,47
|
|THYAO
|102,30
|976.923.884
|% -0,10
|
|SASA
|127,00
|909.696.025
|% -3,42
|
|ASELS
|33,72
|717.448.247
|% 1,14
|
|PETKM
|13,91
|551.100.616
|% 2,20
|
|TUPRS
|394,90
|540.318.654
|% 1,26
|
|EKGYO
|4,55
|403.010.599
|% 0,89
|
|IHLAS
|0,83
|40.034.893
|% 2,47
|
|PETKM
|13,91
|551.100.616
|% 2,20
|
|ODAS
|8,08
|266.370.072
|% 3,06
|
|ALBRK
|2,34
|74.286.923
|% 2,18
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6151
|18,6276
|% 0,22
|
|Euro
|18,4054
|18,4222
|% 0,34
|
|Sterlin
|21,3311
|21,4381
|% 0,21
|
|Frank
|18,5532
|18,6650
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9396
|4,9644
|% 0,13
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|3,24
|
|Altın Gr.
|988
|988
|3,01
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.643
|6.698
|3,00
|
|Yarım
|3.237
|3.275
|2,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.636
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,61
|19,65
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|0,01
|
|B. Petrol
|95,29
|95,29
|0,64
|