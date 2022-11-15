***BARMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.11.2022 11:22
***BARMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BARMA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BARMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080037
BIST
11:334.618
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 48,10
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.555
11:3318,6184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0148
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
11:3319,3751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1546
|Açılış
|: 19,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,4009
En Düşük
19,1707
11:331.063,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,86
|Açılış
|: 1.063,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.067,68
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler11:33
|SMRTG
|128,80
|34.829.323
|% 9,99
|
|MIATK
|130,40
|29.398.028
|% 9,95
|
|AKENR
|5,32
|32.586.602
|% 9,92
|
|KARSN
|12,18
|376.962.357
|% 9,43
|
|BRLSM
|21,90
|93.240.771
|% 8,42
|
|MNDRS
|9,91
|131.770.104
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|468.481.546
|% -9,97
|
|FENER
|62,75
|140.154.678
|% -5,00
|
|INVEO
|29,04
|117.756.921
|% -4,91
|
|TKNSA
|22,20
|55.890.559
|% -4,80
|
|THYAO
|110,10
|4.071.852.126
|% 0,36
|
|ASELS
|41,76
|2.365.890.969
|% 0,14
|
|EREGL
|36,96
|2.135.580.334
|% -1,02
|
|ODAS
|11,74
|1.876.169.255
|% -1,26
|
|PETKM
|14,89
|1.820.091.719
|% -2,42
|
|EKGYO
|5,54
|1.026.574.861
|% -2,12
|
|SKBNK
|2,25
|383.398.553
|% -2,60
|
|ODAS
|11,74
|1.876.169.255
|% -1,26
|
|ALBRK
|2,64
|388.635.804
|% 3,53
|
|ISCTR
|9,27
|1.289.388.448
|% 0,11
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6001
|18,6184
|% 0,08
|
|Euro
|19,3637
|19,3751
|% 0,80
|
|Sterlin
|21,9463
|22,0563
|% 0,65
|
|Frank
|19,7130
|19,8317
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9361
|4,9609
|% 0,03
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|2,96
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|5,36
|
|Cumhuriyet
|7.115
|7.121
|18,00
|
|Tam
|7.040
|7.166
|32,00
|
|Yarım
|3.419
|3.503
|15,00
|
|Çeyrek
|1.709
|1.751
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,96
|21,99
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|13,23
|13,25
|0,09
|
|B. Petrol
|92,72
|92,72
|-0,42
|
Seans Raporu
11:33
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11:48ORGE
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11:46YEOTK
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11:45HEKTS
Yüzde 7.36 oranında artışla 45.50 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 439, 362 adet işlem