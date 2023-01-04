***BARMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2023 10:08
***BARMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BARMA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BARMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092977
BIST
12:265.598
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -28,96
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.554
12:2618,7485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0268
|Açılış
|: 18,8320
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
12:2619,9354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1693
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
12:261.121,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 15,54
|Açılış
|: 1.121,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler12:24
|BRKO
|6,05
|3.260.056
|% 10,00
|
|QNBFL
|130,90
|403.696
|% 10,00
|
|EYGYO
|22,90
|10.767.076
|% 9,99
|
|KONYA
|4.175,10
|298.494.365
|% 9,95
|
|VERUS
|118,30
|30.747.121
|% 9,94
|
|ULUSE
|225,00
|53.467.374
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|7.225.634
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|3.059.146
|% -9,93
|
|ATLAS
|3,43
|3.601.157
|% -9,74
|
|DIRIT
|5,89
|205.655
|% -7,10
|
|EKGYO
|9,57
|4.850.949.163
|% 1,59
|
|EREGL
|42,64
|4.591.516.712
|% 0,95
|
|THYAO
|146,20
|3.180.450.110
|% -0,81
|
|ASELS
|66,60
|3.071.393.547
|% -3,62
|
|ENKAI
|35,48
|2.688.613.661
|% 1,26
|
|EKGYO
|9,57
|4.850.949.163
|% 1,59
|
|KRDMD
|19,12
|2.525.578.614
|% 1,65
|
|YKBNK
|11,84
|1.466.571.303
|% 0,94
|
|EREGL
|42,64
|4.591.516.712
|% 0,95
|
|ISCTR
|12,91
|1.375.845.306
|% 1,89
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7387
|18,7506
|% 0,15
|
|Euro
|19,9158
|19,9378
|% 0,87
|
|Sterlin
|22,5471
|22,6602
|% 0,92
|
|Frank
|20,1569
|20,2783
|% 1,21
|
|Riyal
|4,9714
|4,9964
|% 0,18
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|22,47
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.121
|15,12
|
|Cumhuriyet
|7.527
|7.640
|56,00
|
|Tam
|7.558
|7.619
|44,00
|
|Yarım
|3.660
|3.724
|21,00
|
|Çeyrek
|1.836
|1.862
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,30
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|14,60
|14,63
|0,21
|
|B. Petrol
|80,41
|80,41
|-1,69
|