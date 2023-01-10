***BARMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2023 10:23
***BARMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BARMA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BARMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099252
BIST
12:085.155
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -15,59
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
12:0818,7831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0125
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
12:0820,1761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0272
|Açılış
|: 20,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
12:081.132,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,46
|Açılış
|: 1.132,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler12:08
|EUHOL
|2,32
|56.250.030
|% 11,54
|
|SDTTR
|51,50
|3.046.998
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|24.248.519
|% 10,00
|
|MAKIM
|23,80
|75.858.208
|% 9,98
|
|HKTM
|74,55
|61.313.216
|% 9,96
|
|VKING
|33,30
|246.920
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,48
|274.261
|% -9,49
|
|KATMR
|2,34
|246.365.852
|% -8,95
|
|EGGUB
|103,00
|68.570.912
|% -7,29
|
|POLTK
|1.991,90
|34.435.294
|% -7,14
|
|THYAO
|137,20
|3.059.506.215
|% -0,87
|
|ASELS
|59,70
|2.825.951.230
|% 1,02
|
|EREGL
|39,94
|2.760.355.662
|% 0,30
|
|KRDMD
|18,90
|2.370.849.546
|% 0,59
|
|EKGYO
|8,90
|2.020.383.463
|% 1,95
|
|EKGYO
|8,90
|2.020.383.463
|% 1,95
|
|KRDMD
|18,90
|2.370.849.546
|% 0,59
|
|YKBNK
|10,11
|1.069.548.295
|% -0,10
|
|KATMR
|2,34
|246.365.852
|% -8,95
|
|SKBNK
|2,87
|219.728.726
|% 1,06
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7732
|18,7831
|% 0,07
|
|Euro
|20,1640
|20,1761
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,7640
|22,8782
|% -0,11
|
|Frank
|20,3237
|20,4462
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9857
|5,0107
|% 0,10
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.876
|4,27
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.132
|3,46
|
|Cumhuriyet
|7.627
|7.742
|-18,00
|
|Tam
|7.665
|7.721
|13,00
|
|Yarım
|3.723
|3.777
|6,00
|
|Çeyrek
|1.862
|1.888
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,60
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,22
|14,24
|-0,04
|
|B. Petrol
|79,08
|79,08
|-0,57
|