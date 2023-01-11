***BARMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 10:21
***BARMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BARMA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BARMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099867
BIST
10:125.061
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 73,08
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
5.006
10:1218,7880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0142
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,8841
En Düşük
18,6923
10:1220,2034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0417
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,3201
En Düşük
20,0482
10:121.136,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,50
|Açılış
|: 1.136,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler10:12
|SDTTR
|56,65
|1.984.789
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|580.678
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|2.261.263
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,80
|13.342.758
|% 9,09
|
|ARMDA
|258,00
|7.494.862
|% 9,09
|
|VKING
|29,98
|1.026.839
|% -9,97
|
|POLTK
|1.787,00
|6.683.203
|% -7,44
|
|UMPAS
|4,13
|361.470
|% -7,40
|
|SNPAM
|15,55
|632.232
|% -7,22
|
|MARTI
|3,86
|57.095.292
|% -6,54
|
|THYAO
|134,70
|692.308.127
|% 2,67
|
|EREGL
|38,70
|391.299.942
|% 2,22
|
|ASELS
|59,35
|360.873.435
|% 2,06
|
|EKGYO
|8,70
|313.828.945
|% 2,35
|
|TUPRS
|492,00
|310.017.186
|% 3,51
|
|EKGYO
|8,70
|313.828.945
|% 2,35
|
|KATMR
|2,19
|46.038.189
|% -5,60
|
|YKBNK
|9,68
|153.557.770
|% 1,57
|
|KLGYO
|3,17
|47.640.982
|% 6,38
|
|MARTI
|3,86
|57.095.292
|% -6,54
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7743
|18,7880
|% 0,08
|
|Euro
|20,1962
|20,2034
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,7788
|22,8930
|% 0,15
|
|Frank
|20,3053
|20,4277
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9866
|5,0116
|% 0,03
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|3,84
|
|Altın Gr.
|1.136
|1.136
|2,41
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.684
|7.749
|14,00
|
|Yarım
|3.732
|3.790
|6,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.895
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,44
|0,17
|
|B. Petrol
|79,62
|79,62
|-0,48
|