***BARMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 13:06
***BARMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BARMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100806
BIST
12:564.765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 36,34
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.742
12:5618,7879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0134
|Açılış
|: 18,9330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
12:5620,2448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0546
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
12:561.138,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,55
|Açılış
|: 1.138,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,75
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler12:53
|KRDMA
|17,38
|251.818.984
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|10.144.683
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|21.429.008
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|2.850.424
|% 9,96
|
|RODRG
|31,98
|9.563.279
|% 9,00
|
|VKING
|27,00
|187.947
|% -9,94
|
|BALAT
|21,66
|456.030
|% -9,75
|
|ZEDUR
|53,80
|358.416
|% -7,16
|
|POLTK
|1.614,90
|49.920.008
|% -7,06
|
|AYES
|26,50
|88.855
|% -7,02
|
|THYAO
|130,10
|5.708.112.919
|% 3,83
|
|KRDMD
|17,89
|3.499.184.371
|% 4,07
|
|ASELS
|53,95
|2.691.035.857
|% 2,18
|
|EREGL
|37,54
|2.427.360.715
|% 1,90
|
|KOZAL
|529,90
|1.978.489.169
|% 2,14
|
|EKGYO
|8,11
|1.882.446.388
|% 0,37
|
|KRDMD
|17,89
|3.499.184.371
|% 4,07
|
|YKBNK
|8,64
|1.536.170.493
|% 0,58
|
|PETKM
|16,68
|1.527.715.543
|% 0,06
|
|SKBNK
|2,57
|223.562.062
|% 0,78
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7825
|18,7853
|% 0,06
|
|Euro
|20,2256
|20,2386
|% 0,24
|
|Sterlin
|22,8000
|22,9143
|% 0,29
|
|Frank
|20,0987
|20,2198
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9856
|5,0106
|% 0,05
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|7,40
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|5,52
|
|Cumhuriyet
|7.643
|7.758
|5,00
|
|Tam
|7.683
|7.731
|-2,00
|
|Yarım
|3.742
|3.784
|1,00
|
|Çeyrek
|1.877
|1.892
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,73
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,35
|0,21
|
|B. Petrol
|83,28
|83,28
|0,61
|