***BARMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.01.2024 15:27
***BARMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BARMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241058
BIST
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16:068.029
En Düşük
|Değişim
|: -0,05%
|| -3,65
|Açılış
|: 7.999
|
|Önceki Kapanış
|: 8.032
|
7.983
En Yüksek
8.053
16:0630,1416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0391
|Açılış
|: 30,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1900
|
30,1536
En Düşük
29,9533
16:0632,8011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0411
|Açılış
|: 32,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8000
|
32,8791
En Düşük
32,5668
16:061.964,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,83
|Açılış
|: 1.963,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,28
|
1.968,97
En Düşük
1.951,31
BIST En Aktif Hisseler16:02
|YAYLA
|8,69
|75.176.990
|% 10,00
|
|KFEIN
|74,25
|53.608.277
|% 10,00
|
|KBORU
|85,30
|514.882.703
|% 9,99
|
|AYCES
|924,50
|142.436.073
|% 9,99
|
|ULAS
|18,83
|10.327.496
|% 9,99
|
|MTRKS
|44,50
|28.997.405
|% -32,58
|
|SEKUR
|27,42
|9.491.231
|% -7,05
|
|SNPAM
|103,00
|5.016.492
|% -6,36
|
|HATEK
|13,32
|35.818.678
|% -5,93
|
|AGROT
|15,35
|231.792.601
|% -5,25
|
|THYAO
|253,25
|6.032.558.190
|% 1,38
|
|ISCTR
|25,82
|4.357.174.757
|% 2,46
|
|AKBNK
|41,94
|2.413.440.453
|% 0,33
|
|YKBNK
|22,08
|2.130.551.014
|% -0,81
|
|EREGL
|43,48
|2.067.397.431
|% -1,85
|
|ISCTR
|25,82
|4.357.174.757
|% 2,46
|
|EKGYO
|8,56
|1.414.940.221
|% 2,03
|
|SKBNK
|5,14
|533.126.003
|% -1,15
|
|YKBNK
|22,08
|2.130.551.014
|% -0,81
|
|AKFGY
|1,88
|121.668.858
|% -1,05
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1348
|30,1415
|% 0,13
|
|Euro
|32,7968
|32,8123
|% 0,16
|
|Sterlin
|38,0879
|38,2789
|% 0,47
|
|Frank
|34,7326
|34,9419
|% -0,21
|
|Riyal
|8,0133
|8,0534
|% 0,14
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,78
|22,82
|% 0,66
|
|Platin
|894,33
|895,96
|% 0,66
|
|Paladyum
|933,83
|937,13
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,83
|76,83
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,64
|2.026,97
|% 0,66
|