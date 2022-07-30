***BARMA* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu









***BARMA******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )İlgili Şirketler [BARMA]İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBarem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzına yönelik olarak Şirket'imiz İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan fiyat tespit raporu ektedir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050069BIST