***BARMA* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***BARMA******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [BARMA]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBarem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Gayrimenkul Değerleme Raporlarına İlişkin Gayrimenkul Değerleme Şirketinin Sorumluluk Beyanı, FAVÖK Taahhütleri, Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu, Hasılat İçerisinde Hacim Bakımından En Büyük İlk 10 Müşterilere İlişkin Tablolar, Toplam Alışlar İçerisinde Hacim Bakımından En Büyük İlk 10 Tedarikçilere İlişkin Tablolar ve Günlük Geri Alım Emri Taahhütleri ekte yer almakta olup, aynı zamanda Şirket'in https://baremambalaj.com/yatirimci-iliskileri.aspx sitesinden de erişilebilir.İzahnamenin 8 numaralı ekinde yer alan Gayrimenkul Değerleme Raporları dosya boyutu büyüklüğü sebebiyle işbu açıklamanın ekine eklenememiş olup, Şirket'in https://baremambalaj.com/yatirimci-iliskileri.aspx sitesinden erişilebilir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050068BIST