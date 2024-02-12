***BARMA* *IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
12.02.2024 12:11
***BARMA******IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248788
BIST
'
13:029.136
En Düşük
|Değişim
|: 0,99%
|| 89,84
|Açılış
|: 9.134
|
|Önceki Kapanış
|: 9.046
|
9.113
En Yüksek
9.160
13:0230,7011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0266
|Açılış
|: 30,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7450
|
30,7044
En Düşük
30,5992
13:0233,0948
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0182
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1200
|
33,2046
En Düşük
33,0451
13:021.994,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,76
|Açılış
|: 1.994,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997,32
|
2.001,20
En Düşük
1.992,12
BIST En Aktif Hisseler13:02
|YONGA
|61,25
|488.346
|% 0,00
|
|ISKUR
|7.550.000,00
|14.795.900
|% 0,00
|
|MMCAS
|12,25
|1.129.769
|% 0,00
|
|OZKGY
|9,82
|101.493.593
|% 0,00
|
|OZKGY
|9,82
|101.493.593
|% 0,00
|
|YONGA
|61,25
|488.346
|% 0,00
|
|ISKUR
|7.550.000,00
|14.795.900
|% 0,00
|
|MMCAS
|12,25
|1.129.769
|% 0,00
|
|OZKGY
|9,82
|101.493.593
|% 0,00
|
|OZKGY
|9,82
|101.493.593
|% 0,00
|
|THYAO
|290,75
|7.213.250.591
|% 0,00
|
|REEDR
|45,78
|3.415.805.628
|% 0,00
|
|GUBRF
|178,30
|3.207.070.123
|% 0,00
|
|TUPRS
|158,80
|3.135.452.180
|% 0,00
|
|SASA
|40,98
|2.903.323.404
|% 0,00
|
|TSPOR
|1,85
|259.747.326
|% 0,00
|
|BEGYO
|5,12
|745.112.975
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,97
|662.459.832
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,47
|300.807.138
|% 0,00
|
|QUAGR
|4,47
|432.891.383
|% 0,00
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6979
|30,7011
|% 0,09
|
|Euro
|33,0867
|33,0948
|% -0,05
|
|Sterlin
|38,6347
|38,8285
|% 0,02
|
|Frank
|34,9153
|35,1257
|% -0,05
|
|Riyal
|8,1620
|8,2029
|% 0,09
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,85
|22,88
|% 0,66
|
|Platin
|877,33
|878,94
|% 0,66
|
|Paladyum
|873,56
|878,86
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,72
|81,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.020,44
|2.020,72
|% 0,66
|