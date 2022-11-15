***BASCM* *ASELS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***BASCM******ASELS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ASELS, BASCM16.11.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaASELSAN ASELS 0,2017543 0,1815788Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan teliği AçıklamaBASTAS BASKENT CIMENTO BASCM 52,93385 1,00 Geçici Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080124BIST