Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BASCM* *ASELS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

15.11.2022 17:10
***BASCM* *ASELS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı


***BASCM******ASELS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ASELS, BASCM

16.11.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
ASELSAN ASELS 0,2017543 0,1815788

Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan teliği Açıklama
BASTAS BASKENT CIMENTO BASCM 52,93385 1,00 Geçici Kaydi Pay


Ek Açıklamalar
-



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080124


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:584.649
Değişim :  1,73% |  79,09
Açılış :  4.632  
Önceki Kapanış :  4.570  
En Yüksek
4.687 En Düşük
4.535
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:56
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HKTM 101,20 355.549.335 % 10,00  
GLCVY 26,40 57.994.659 % 10,00  
KONKA 58,30 294.701.444 % 10,00  
BRLSM 22,22 159.534.375 % 10,00  
AGESA 34,36 507.998.081 % 9,99  
daha fazla
17:56 Alış Satış %  
Dolar 18,6086 18,6182 % 0,08  
Euro 19,3468 19,3590 % 0,72  
Sterlin 22,0987 22,2095 % 1,35  
Frank 19,6152 19,7333 % -0,18  
Riyal 4,9376 4,9623 % 0,06  
daha fazla
17:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.771 1.771 -1,17  
Altın Gr. 1.059 1.060 -0,50  
Cumhuriyet 7.086 7.193 72,00  
Tam 7.027 7.148 14,00  
Yarım 3.413 3.494 6,00  
Çeyrek 1.706 1.747 4,00  
Gümüş.Ons 21,72 21,74 -0,25  
Gümüş Gr. 13,00 13,01 -0,14  
B. Petrol 91,92 91,92 -1,22  
Seans Raporu 17:56
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru