***BASCM* *ASELS* *TIRE* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
10.02.2020 16:58
***BASCM******ASELS******TIRE******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ASELS, AYES, BASCM, TIRE
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
ASELS 1 ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. E NIHAT YALÇIN 156,514
AYES 2 AYES ÇELIK HASIR VE ÇIT SANAYI A.S. E MEHMET TURAN AKGÜN 5.116,160
BASCM 3 BASTAS BASKENT ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. E MÜSERREF ELIBÜYÜK 1.613,640
TIRE 4 MONDI TIRE KUTSAN KAGIT VE AMBALAJ SANAYI A.S. E SEYFETTIN KÖROGLU 93,146
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818138
BIST
18:00118.283
En Yüksek
|Değişim
|: -2,26%
|| -2.732,64
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
18:006,0198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0035
|Açılış
|: 6,0190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0222
En Düşük
5,9746
18:006,5881
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 6,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
18:00304,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,64
|Açılış
|: 304,38
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
305,08
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|49.116.834
|% 19,92
|
|DESA
|5,91
|50.002.848
|% 14,98
|
|SAYAS
|3,13
|10.647.931
|% 14,65
|
|TSPOR
|3,51
|1.003.391.686
|% 10,73
|
|ATLAS
|1,85
|36.922.751
|% 10,12
|
|GYHOL
|25,90
|10.979.250
|% -11,30
|
|LINK
|29,58
|4.195.628
|% -11,17
|
|INTEM
|10,15
|1.976.285
|% -10,49
|
|ARENA
|11,80
|21.700.889
|% -10,47
|
|DOKTA
|48,76
|68.117.441
|% -10,45
|
|THYAO
|14,00
|2.110.074.561
|% -3,25
|
|TSPOR
|3,51
|1.003.391.686
|% 10,73
|
|PETKM
|3,98
|695.659.958
|% -3,16
|
|GARAN
|11,72
|632.722.153
|% -2,09
|
|ASELS
|24,00
|625.694.002
|% -1,88
|
|IHLGM
|1,24
|430.193.525
|% 0,81
|
|TSPOR
|3,51
|1.003.391.686
|% 10,73
|
|EKGYO
|1,64
|410.594.633
|% -2,38
|
|KRDMD
|2,81
|594.301.780
|% -4,10
|
|ODAS
|2,12
|446.904.832
|% -4,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7693
|7,8082
|% 0,52
|
|Frank
|6,1366
|6,1736
|% 0,11
|
|Riyal
|1,6004
|1,6084
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.573
|2,49
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,73
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|7,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|6,95
|
|Yarım
|970
|995
|3,37
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|17,72
|17,76
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|53,92
|53,92
|-0,53
|