***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
24.03.2021 15:37
***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24.03.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 24.03.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatı gereği Şirketin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ve ilgili diğer faaliyetlerini yürütmek üzere, İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2-9 Levent İstanbul adresinde bulunan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920176
BIST
16:561.416
En Yüksek
|Değişim
|: 2,79%
|| 38,41
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.422
En Düşük
1.372
16:567,9096
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0304
|Açılış
|: 7,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
16:569,4123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0491
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
16:56440,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,35
|Açılış
|: 440,44
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler16:56
|PEKGY
|2,20
|56.446.913
|% 10,00
|
|AYGAZ
|15,51
|44.221.161
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.729.099
|% 10,00
|
|KONYA
|1.171,60
|67.039.955
|% 10,00
|
|ISGSY
|18,70
|6.091.464
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,65
|442.204.261
|% -3,44
|
|EMKEL
|2,60
|8.543.231
|% -1,89
|
|BJKAS
|5,85
|242.897.676
|% -1,52
|
|AVHOL
|8,94
|7.623.072
|% -1,32
|
|EMNIS
|24,74
|421.656
|% -1,28
|
|GARAN
|7,25
|6.215.564.397
|% 0,83
|
|SASA
|48,00
|1.322.379.115
|% 9,99
|
|FROTO
|211,00
|827.858.407
|% 3,90
|
|SISE
|7,29
|803.364.307
|% 3,11
|
|AKBNK
|4,95
|802.181.215
|% 3,13
|
|GARAN
|7,25
|6.215.564.397
|% 0,83
|
|TSKB
|1,45
|321.036.131
|% 5,07
|
|YKBNK
|2,25
|501.303.259
|% 2,74
|
|SKBNK
|1,20
|226.364.628
|% 8,11
|
|EKGYO
|1,91
|314.383.448
|% 3,24
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9055
|7,9096
|% -0,38
|
|Euro
|9,3732
|9,4123
|% -0,52
|
|Sterlin
|10,8266
|10,8809
|% -0,56
|
|Frank
|8,4272
|8,4780
|% -0,48
|
|Riyal
|2,1064
|2,1170
|% -0,21
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|2,70
|
|Altın Gr.
|442
|442
|1,50
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|19,00
|
|Tam
|2.908
|2.983
|19,09
|
|Yarım
|1.405
|1.443
|9,23
|
|Çeyrek
|705
|722
|4,62
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,19
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,05
|
|B. Petrol
|62,69
|62,69
|1,90
|
Seans Raporu
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